Lutto per Kelis. E’ scomparso, a soli 37 anni, il marito della cantante, Mike Mora. E’ stato un portavoce dell’artista a condividere pubblicamente la notizia con un comunicato:

“Dopo una dura battaglia di due anni contro il cancro, siamo devastati di dover confermare la perdita del nostro amato fratello Mike. Un padre, marito e amico straordinario che ha dato così sinceramente e si è preoccupato così profondamente per la sua famiglia e i suoi amici. In questo periodo difficile, vi chiediamo di rispettare la privacy di Kelis e della sua famiglia in questo momento”

Un annuncio sconvolgente, a pochi anni di distanza dalla diagnosi della malattia. La morte di Mora arriva qualche tempo dopo aver condiviso per la prima volta la sua diagnosi sui social media. In un post del settembre 2021, il fotografo ha detto ai suoi follower su Instagram che pensava di avere un’ulcera allo stomaco, prima che gli venisse diagnosticato un cancro nel 2020.

Era stato lo stesso Mike Mora poi, a rivelare quello che i medici gli avevano confermato. L’uomo, di professione fotografo, raccontò che i medici gli hanno diagnosticato un cancro allo stomaco al quarto stadio, che aveva anche iniziato a diffondersi ai linfonodi della schiena.

In un post condiviso sui social, mesi fa, affermò:

“Ho pensato per tutto il tempo di avere un’ulcera. Non avevo idea di cosa stesse per succedermi. Eccomi qui, in un letto d’ospedale, durante la pandemia. Tutto solo”.