I Karakaz sono stati eliminati, insieme a Vale Lp, nella terza puntata dei Live Show di X Factor 2021.

La band faceva parte del roster di Hell Raton. L’idea della formazione è nata dal frontman, Michele. Ha iniziato a suonare la batteria quando aveva solamente 8 anni e ha unito le influenze musicali con Luigi, Massimo e Sebastiano. Il nome del gruppo è un omaggio a suo nonno, partito da giovane per Caracas per cercarsi un futuro.

Durante le Audizioni, i Karakaz hanno presentato un pezzo inedito, Useless. Hanno conquistato tutti i giudici presenti in studio, passando allo step successivo. A scegliere loro anche nel secondo step è stato Hell Raton, giudice del roster. Per l’occasione, il gruppo ha scelto il pezzo “Satisfaction” di Benny Benassi.

Ultimo step legato agli Home Visit. Lì, i Karakaz hanno eseguito la cover di “Out of Control” dei The Chemical Brothers. La loro performance ha colpito Hell Raton che li ha scelti per esibirsi ai live Show.

Nella terza puntata del talent show, però, andato in onda giovedì 11 novembre 2021, la band è stata eliminata dal televoto in uno scontro con i Le Endrigo.

Ecco le prime dichiarazioni del gruppo, dopo aver abbandonato il programma, felici del percorso:

“Siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto. Faremo tanti concerti e abbiamo tante canzoni da far uscire. Abbiamo vissuto un’esperienza musicale diversa. Prima facevamo i concerti con la gente attaccata alle nostre facce, in questo caso le persone erano distanti o dietro ad uno schermo, circondati dalle telecamere. Quello che volevamo far vedere era la passione che ci mettiamo quando facciamo musica. Per noi è quasi l’unico appiglio che ci rimane nella vita“

“Ci ha insegnato tante cose, un grande segno nella nostra esistenza. Usciamo da qui con tanta consapevolezza di quello che siamo, rafforzati. E siamo pronti ad affrontare il mondo vero, più forti di prima” sottolinea la band. E aggiungono:

“Ce lo aspettavamo, è giusto così, adesso abbiamo la possibilità di fare molte cose all’esterno. So che il genere che portiamo non è facile e ci vuole tempo per assimilarlo, anche per un orecchio che non lo conosceva prima. Prendiamo e portiamo il più possibile nella vita che abbiamo ricominciato a vivere da oggi.

La settimana scorsa sono stati eliminati i Westfalia, nella terza puntata i Karakaz si sono trovati al ballottaggio con i Le Endrigo. Difficoltà per le band o casualità?