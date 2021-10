I Karakaz sono un gruppo musicale in gara a X Factor 2021.

I Karakaz sono un gruppo musicale in gara a X Factor 2021 nel roster di Hell Raton. L’idea della band è nata dal frontman, Michele. Ha iniziato a suonare la batteria quando aveva solamente 8 anni e ha unito le influenze musicali con Luigi, Massimo e Sebastiano. Il nome del gruppo è un omaggio a suo nonno, partito da giovane per Caracas per cercarsi un futuro.

Nelle Audizioni, i Karakaz hanno presentato un pezzo inedito, Useless. Hanno conquistato tutti i giudici presenti in studio, passando allo step successivo. A scegliere loro anche nel secondo step è stato Hell Raton, giudice del roster. Per l’occasione, il gruppo ha interpretato il pezzo “Satisfaction” di Benny Benassi.

Ultimo step legato agli Home Visit. Lì, i Karakaz hanno eseguito la cover di “Out of Control” dei The Chemical Brothers. La loro performance ha colpito Hell Raton che li ha scelti per esibirsi ai live Show.

Qui le prime dichiarazioni della band nel primo Vlog per Sky:

“Il nome nasce dalla storia di mio nonno che viveva a Caracas per crearsi un futuro, Ho cambiato le lettere per raccontare anche gli spigoli della sua storia, sebbene a lieto fine. Tutti qua siamo cresciuti con la musica, rock, punk rock, elettronica. Abbiamo punti di vista diversi sulla musica ma sul palco riusciamo a esprimerci al meglio e trovare punti in comune. Non ho deciso di far musica, è una cosa venuta da sé. Fin da piccolo avevo bisogno di esprimermi. Ho iniziato con i disegni…. Poi da 8 anni ho scoperto un mondo bellissimo di cui mi sono innamorato totalmente e credo che lo sarà fino all’ultimo giorno della mia vita”.

Gli fanno eco i compagni di band che hanno iniziato a suonare da anni e di come è nata la band, nel tempo.

Ecco l’account Instagram dei Karakaz.