Emmanuel è il titolo del nuovo Ep di Kanye West, rilasciato poche ore fa, per il giorno di Natale 2020.

Scritto ed prodotto dallo stesso West, è composto da 5 tracce di “musica antica e di ispirazione latina”. Eseguita dal Sunday Service Choir di West, Emmanuel ha un’atmosfera corale ed è descritta come una “celebrazione della nascita di Gesù Cristo“.

Non è il primo lavoro religioso per l’artista che, a ottobre 2019, aveva rilasciato Jesus Is Born. Ai tempo aveva debuttato al numero 2 della classifica Top Gospel Albums di Billboard.

Gli eventi religiosi per Kanye sono iniziati all’inizio del 2019, quando ha iniziato a ospitare riunioni domenicali semi-regolari con musica. La prima esibizione pubblica del Sunday Service Group è avvenuta a Coachella la domenica di Pasqua, 2019.

Anche il titolo dell’Ep non è certamente casuale. Emmanuel significa “Dio è con noi”. È un nome conferito a Gesù in Isaia 7:14: “Perciò il Signore stesso vi darà un segno; ecco, una vergine concepirà nel grembo materno e partorirà un figlio, e tu lo chiamerai Emmanuele … “

L’EP di 12 minuti è disponibile su Apple Music. Le sue 5 tracce sono:

1. Requiem Aeternam

2. O Mira Nox

3. O Magnum Mysterium

4. Puer

5. Gloria

Recentemente Kanye West aveva tentato la carriera politica, candidandosi alle Presidenziali ma fallendo con pochissimi voti racimolati. E aveva annunciato l’intenzione di creare una versione religiosa di Tik Tok.

UNA VISIONE MI È APPENA ARRIVATA A ME … JESUS TOK STAVO GUARDANDO TIK TOK CON MIA FIGLIA E COME PADRE CRISTIANO SONO STATO DISTURBATO DA MOLTI CONTENUTI MA AMAVO COMPLETAMENTE LA TECNOLOGIA. PREGHIAMO, POSSIAMO COLLABORARE CON TIK TOK PER REALIZZARE UNA VERSIONE MONITORATA CRISTIANA CHE SIA SICURA PER I BAMBINI E IL MONDO IN NOME DI GESÙ, AMEN

Non è chiaro se intenda una “illuminazione” o una vera e propria visione ma ha voluto condividere con tutti quello che ha immaginato: una nuova versione di Tik Tok.