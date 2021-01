Justin Timberlake ha superato il giro di boa dei 40 anni.

Il 31 gennaio del 1981, infatti, nasceva a Memphis, in Tennessee, il cantautore, attore e ballerino che, verso la fine degli anni ’90, raggiunse il successo con gli N’Sync e che, agli inizi degli anni 2000, intraprese una carriera da solista e anche una carriera da attore.

Con gli ‘N Sync, Justin Timberlake vendette oltre 70 milioni di copie. Il quintetto, composto anche da Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone e Chris Kirkpatrick, divenne la quinta boyband di tutti i tempi per numero di copie vendute, stando a quanto pubblicato da Billboard. Nel 2002, i componenti della boyband intrapresero strade diverse ma nel 2018, gli ‘N Sync si riunirono per ricevere la stella sulla prestigiosa Hollywood Walk of Fame.

Nei primi anni 2000, Justin Timberlake si impose come popstar solista grazie agli album Justified e FutureSex/LoveSounds che vendettero complessivamente 20 milioni di copie in tutto il mondo e dai quali furono estratte hit come Like I love you, Cry me a river, Rock your body, SexyBack, My love, What goes around… Comes around e LoveStoned. Dal 2004 al 2008, Justin Timberlake si portò a casa ben 6 Grammy Awards (che diventeranno 10 col passare degli anni).

Come già anticipato, dopo il successo dei primi due album, Justin Timberlake preferì dedicarsi al mondo del cinema, tornando alla musica solamente nel 2013 con gli album The 20/20 Experience e The 20/20 Experience 2 of 2, con i quali vendette altre 8 milioni di copie nel mondo.

Da questo progetto diviso in due volumi, fu estratta la hit Mirrors che, nell’ultimo anno, è diventata virale su TikTok, diventando popolare anche tra i giovanissimi.

Man of the Woods è l’ultimo album pubblicato in ordine di tempo da Justin Timberlake, rilasciato nel 2018.

Per quanto riguarda la sua filmografia, invece, Justin Timberlake ha recitato nei film Edison City, Alpha Dog, Southland Tales – Così finisce il mondo, Black Snake Moan, Love Guru, Open Road – La strada per ricominciare, The Social Network, Amici di letto, Bad Teacher – Una cattiva maestra, In Time, Di nuovo in gioco, A proposito di Davis, Runner Runner, Vite da popstar e La ruota delle meraviglie – Wonder Wheel.

Ovviamente, Justin Timberlake, in questi quasi trent’anni di carriera (debuttò nel 1993 nel Mickey Mouse Club) è stato protagonista anche del gossip: il cantante è sposato con l’attrice Jessica Biel con cui sta insieme dal 2007. Il loro matrimonio si è celebrato nel 2012, in Italia, in un resort a Savelletri, frazione di Fasano, in Puglia. La coppia ha due figli: Silas Randall e Phineas, nati rispettivamente nel 2015 e nel 2020.

Dal 1998 al 2002, Timberlake ebbe una relazione con Britney Spears, conosciuta durante l’esperienza nel Mickey Mouse Club. Successivamente, si fidanzò con Cameron Diaz.

Recentemente, Justin Timberlake si è esibito durante la cerimonia di insediamento del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

Nel 2016, infine, Timberlake si esibì come ospite all’Eurovision Song Contest, nel 2017, aprì la cerimonia degli Oscar mentre nel 2018, fu il protagonista dell’Halftime Show del Super Bowl.