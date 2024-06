Justin Timberlake è stato arrestato. A dare la notizia è stato l’affidabile sito americano TMZ, spiegando le ragioni che hanno portato la polizia a fermare il cantautore. Secondo quanto emerso, Timberlake si trovava all’American Hotel a New York per festeggiare con amici e, dopo la serata, si è messo al volante per fare ritorno a casa. Poco dopo, però, non si sarebbe fermato ad uno Stop e questo avrebbe messo in moto (letteralmente) una pattuglia della polizia aveva notato questa guida poco attenta.

A quel punto, i poliziotti avrebbero fermato l’auto guidata dal cantante e hanno chiesto a Justin di sottoporsi all’etilometro, ma lui avrebbe rifiutato. Sempre secondo quanto raccontato da TMZ, sarebbero arrivati sul posto anche alcuni amici del cantante per chiedere ai poliziotti di di “chiudere un occhio” ma sarebbero stati irremovibili. Timberlake, a quel punto, dopo essersi rifiutato di fare il test per misurare e controllare l’alcol in corpo, sarebbe stato ammanettato e arrestato. Si troverebbe in custodia presso una stazione di polizia di New York.

Non è chiaro se sia già uscito sotto cauzione. Justin sarebbe andato a trovare degli amici in un hotel lunedì sera per cenare e verso mezzanotte e mezza, c è salito in macchina per tornare dove alloggiava per essere fermato quasi subito dopo essersi messo alla guida. Alcune persone smentiscono la presunta guida in stato di ebbrezza e parla di una semplice “violazione del codice della strada” ma la polizia avrebbe smentito, specificando che non prendono in custodia le persone per reati stradali così poco gravi.