Joelle è una studentessa di Lendinara (Rovigo) di 21 anni. Si è avvicinata alla musica fin da piccola, grazie alle musicassette ascoltate dal padre, e ha successivamente iniziato a suonare la chitarra e a scrivere le prime canzoni. Fa parte di X Factor 2022 ed è stata scelta da Rkomi per il suo roster. Alla quarta puntata del talent show ha rilasciato il suo inedito, Sopravvissuti, brano dedicato a suo fratello. Abbiamo intervistato Joelle per parlare della sua partecipazione al programma, partendo da un primo bilancio:

Il positivo è un’esperienza che è un regalo, nella vita. Lo desideravo molto, a pensarci un anno fa non mi sarei mai immaginata ad arrivare fino a qua, al quinto live. TI dà una grande crescita personale, conosci un sacco di persone con cui connettersi, piccoli punti di partenza. Studio canto fin da quando ho 4 anni e mezzo, ma non avevo mai utilizzato gli “in ear”, ho iniziato a imparare ad usarli… Di sicuro ti dà tanto a livello formativo e interpersonale. Il lato negativo forse è il fatto che non sono sia riuscita ad esprimermi nel mondo in cui volevo, forse anche per le assegnazioni. Sono una persona che quando c’è da mettersi in gioco prende la palla al balzo, mi piace sperimentare cose nuove ma, ne ho parlato anche con Rkomi, tante volte proponevo alcune canzoni più affini a me che non venivano accettate. Forse mi sarei potuta sentire più libera, essere la Joelle delle audizioni, bootcamp e delle last call. Ti insegna a stare sul palco, a prendere le critiche. La musica è la mia vita, metterò tutta me stessa per farcela.

Che brani ti piacerebbe portare che magari rappresentino di più te stessa?

Sono una persona molto emotiva, quello che vorrei fare è portare gioia. Molte volte si punta a farmi cantare canzoni che mi fanno piangere, ma vorrei strappare un sorriso. Vorrei fare un pop elettronico, qualcosa di leggermente diverso rispetto a quello che ho fatto fino ad adesso. Un’artista che stimo tantissimo è Iako, mi piace tantissimo il suo modo di fare musica. Mi piacciono le sonorità di Tame Impala o Ariete. La mia sfera, il mio cerchio è questo. Dovevo farne una, ma è stata scartata, Hallucinated di Dua Lipa. Ho cercato di portare questo mood che sento più affine a me. Cercherò sempre di portare il cuore nella musica e in quello faccio.

Abbiamo parlato con Joelle dei suoi inediti ancora non rilasciati, dei prossimi step, del pezzo “Sopravvissuti” e del suo rapporto con Rkomi. Guardate qui sopra la video intervista alla cantante.