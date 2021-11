Jenny è pazza è una canzone di Vasco Rossi.

Il brano fa parte dell’album “…Ma cosa vuoi che sia una canzone…” uscito nel giugno 1977. E’ il primo singolo dell’artista.

Vasco Rossi, Jenny è pazza, ascolta la canzone

Potete ascoltare Jenny è pazza di Vasco Rossi qui sotto, in streaming.

Jenny è pazza, significato canzone

La canzone parla di Jenny, una ragazza che sembra soffrire di depressione. Si sente spente, avrebbe solo voglia di dormire e non ha più interesse o istinti. Non sente più niente, non prova emozioni, non ha più voglia di giocare e viene osservata dalla gente, incapace e impotente di aiutarla e starle vicino (“Jenny è stanca, Jenni vuole dormire”)

Vasco Rossi, Jenny è pazza, Testo canzone

Jenny non vuol più parlare

non vuol più giocare

vorrebbe soltanto dormire

Jenny non vuol più capire

sbadiglia soltanto

non vuol più nemmeno mangiare

Jenny è stanca

Jenny vuole dormire

Jenny è stanca

Jenny vuole dormire

Jenny ha lasciato la gente

a guardarsi stupita

a cercar di capir cosa

Jenny non sente più niente

non sente le voci che il vento le porta

Jenny è stanca

Jenny vuole dormire

Jenny è stanca

Jenny vuole dormire

Io che l’ho vista piangere

di gioia e ridere

che più di lei la vita

credo mai nessuno amò

io non vi credo

lasciatela stare

voi non potete

Jenny non può più restare

portatela via

rovina il morale alla gente

Jenny sta bene

è lontano…la curano

forse potrà anche guarire un giorno

Jenny è pazza

c’è chi dice anche questo

Jenny è pazza

c’è chi dice anche questo

Jenny ha pagato per tutti

ha pagato per noi

che restiamo a guardarla ora

Jenny è soltanto un ricordo

qualcosa di amaro da spingere giù in fondo

Jenny è stanca

Jenny vuole dormire

Jenny è stanca

Jenny vuole dormire

Jenny è stanca

Jenny vuole dormire