Tra le canzoni più virali su TikTok in questo momento, troviamo Victoria’s Secret di Jax, cantautrice statunitense conosciuta in patria per essere arrivata terza nella quattordicesima stagione di American Idol.

La canzone è entrata nella Billboard Hot 100, classifica dei singoli negli USA e, come scritto in apertura, ha avuto molto successo su TikTok con oltre 25 milioni di visualizzazioni.

Il singolo Victoria’s Secret, per una pura casualità, è uscito in contemporanea con la docu-serie, Victoria’s Secret: Angels and Demons, incentrata sulla connessione tra Jeffrey Epstein, imprenditore statunitense arrestato e condannato per abusi e traffico internazionale di minorenni (suicidatosi in carcere nel 2019), e il fondatore di Victoria’s Secret, Les Wexner.

Jax, Victoria’s Secret: significato canzone

Il testo della canzone è chiaro ed esplicito. Jax racconta la propria esperienza con i disturbi alimentari e, allo stesso tempo, critica fortemente Victoria’s Secret, famoso brand di lingerie, e il suo fondatore, spesso criticato a causa delle sue modelle ritenute troppo magre. Alcune dichiarazioni ufficiali della cantante:

L’intenzione non è quella di andare contro un marchio specifico. Il punto era andare contro un’intera cultura della società.

Jax, Victoria’s Secret: ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare la canzone e vedere il lyric video ufficiale del singolo.

Jax, Victoria’s Secret: testo

God I wish somebody would have told me when I was younger

That all bodies aren’t the same

Photoshop, itty bitty models on magazine covers

Told me I was overweight

I stopped eating, what a bummer

Can’t have carbs and a hot girl summer

If I could go back and tell myself when I was younger

I’d say, psst.

I know Victoria’s secret

And girl, you wouldn’t believe

She’s an old man who lives in Ohio

Making money off of girls like me

Cashing in on body issues

Selling skin and bones with big boobs

I know Victoria’s secret

She was made up by a dude

Victoria was made up by a dude

Victoria was made up by a dude.

I wish somebody would’ve told me that thighs of thunder

Meant normal human thighs

The fucking pressure I was under

To lose my appetite

And fight the cellulite

With Hunger Games like every night

If I could go back and tell myself when I was younger

I’d say, hey dummy.

I know Victoria’s secret

And girl, you wouldn’t believe

She’s an old man who lives in Ohio

Making money off of girls like me

Cashing in on body issues

Selling skin and bones with big boobs

I know Victoria’s secret

She was made up by a dude

Victoria was made up by a dude

Victoria was made up by a dude.

I know Victoria’s secret

And girl you wouldn’t believe

She’s an old man who lives in Ohio

Making money off girls like me

Cashing in on body issues

Selling skin and bones with big boobs

I know Victoria’s secret

She was made up by a dude.

I know Victoria’s secret

And girl you wouldn’t believe

She’s an old man who lives in Ohio

Making money off girls like me

Cashing in on body issues

Selling skin and bones with big boobs.

I know Victoria’s secret

She was never made for me and you.

Jax, Victoria’s Secret: traduzione

Dio, vorrei che qualcuno me lo avesse detto quando ero più giovane

Che tutti i corpi non sono gli stessi

Photoshop, piccole modelle sulle copertine delle riviste

Mi hanno detto che ero in sovrappeso

Ho smesso di mangiare, che peccato

Non posso avere carboidrati e un’estate da ragazza popolare

Se potessi tornare indietro e raccontarmi quando ero più giovane

Direi, psst.

Conosco Victoria’s Secret

E ragazza, non ci crederesti

Lei è un uomo anziano che vive in Ohio

Guadagnare soldi con ragazze come me

Guadagnare sui problemi del corpo

Vendere pelle e ossa con grandi tet*e

Conosco Victoria’s Secret

È stata truccata da un tizio

Victoria è stata truccata da un tizio

Victoria è stata truccata da un tizio.

Vorrei che qualcuno mi avesse detto che “cosce di tuono”

Significava cosce umane normali

La fot*uta pressione a cui ero sottoposta

Per perdere il mio appetito

E combattere la cellulite

Con Hunger Games come ogni sera

Se potessi tornare indietro e raccontarmi quando ero più giovane

Direi, ehi scema.

Conosco Victoria’s Secret

E ragazza, non ci crederesti

Lei è un uomo anziano che vive in Ohio

Guadagnare soldi con ragazze come me

Guadagnare sui problemi del corpo

Vendere pelle e ossa con grandi tet*e

Conosco Victoria’s Secret

È stata truccata da un tizio

Victoria è stata truccata da un tizio

Victoria è stata truccata da un tizio.

Conosco Victoria’s Secret

E ragazza, non ci crederesti

Lei è un uomo anziano che vive in Ohio

Guadagnare soldi con ragazze come me

Guadagnare sui problemi del corpo

Vendere pelle e ossa con grandi tet*e

Conosco Victoria’s Secret

È stata truccata da un tizio.

Conosco Victoria’s Secret

E ragazza, non ci crederesti

Lei è un uomo anziano che vive in Ohio

Guadagnare soldi con ragazze come me

Guadagnare sui problemi del corpo

Vendere pelle e ossa con grandi tet*e.

Conosco Victoria’s Secret

Non è mai stata fatta per me e per te.