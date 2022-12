Janet Jackson torna in tour per celebrare i 50 anni di carriera

L’annuncio che non ti aspetti. Janet Jackson, a tre anni dalla breve residency a Las Vegas e dopo il documentario in due parti prodotto da A&E e Lifetime è pronta a tornare in grande stile nel 2023 con un tour in partenza ad aprile, per il momento soltanto in Nord America.

Janet Jackson celebrerà i 50 anni di carriera nel 2023 e per festeggiare insieme ai fan tornerà in giro per gli Stati Uniti, affiancata da Ludacris come ospite di eccezione per tutte le date, con il Together Again Tour, dal titolo del singolo che il prossimo anno spegnerà le 25 candeline. Era il 1997, infatti, quando Janet Jackson conquistò le classifiche col suo sesto album in studio, The Velvet Rope, che conteneva proprio il celebre singolo riuscito a vendere più di 10 milioni di copie in tutto il mondo.

L’annuncio di Janet Jackson su Instagram. E il nuovo album?

Mi mancate tanto e sono così contenta di rivedervi. Non avete idea di quanto mi siete mancati e non vedo l’ora di essere con voi!

Con queste parole, via Instagram, Jacket Jackson ha ufficializzato il tour che partirà nel 2023 e che la porterà in giro tra Stati Uniti e Canada per ben 33 date tra aprile e giugno del prossimo anno.

Nessuna conferma, invece, sull’arrivo del quattordicesimo album di inediti annunciato dall’artista nel 2020. L’ultimo disco di inediti, Unbreakable, è uscito nel 2015 e da un paio di anni siamo di attesa di Black Diamond, da cui dovrebbe esser estratto il singolo “Luv I Luv” di cui Janet ha dato un’anteprima nei titoli di coda del suo documentario. Avremo anche il nuovo disco per la partenza del tour? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

Le date del Together Again Tour di Janet Jackson



Ecco tutte le date del Together Again Tour appena annunciato dall’artista statunitense:

14 aprile 2023 – Hollywood, Florida (Hard Rock Live Arena)

19 aprile 2023 – Orlando, Florida (Amway Center)

21 aprile 2023 – Savannah, Georgia (Enmarket Arena)

22 aprile 2023 – Birmingham, Alabama (Legacy Arena)

25 aprile 2023 – Columbia, South Carolina (Colonial Life Arena)

27 aprile 2023 – Atlanta, Georgia (State Farm Arena)

29 aprile 2023 – Memphis, Tennessee (FedEx Forum)

30 aprile 2023 – St Louis, Missouri (Enterprise Center)

2 maggio 2023 – Kansas City, Missouri (T-Mobile Center)

4 maggio 2023 – Nashville, Tennessee (Bridgestone Arena)

6 maggio 2023 – Bristow, Virginia (Jiffy Lube Live)

9 maggio 2023 – New York, New York (Madison Square Garden)

12 maggio 2023 – Charlotte, North Carolina (PNC Music Pavilion)

13 maggio 2023 – Baltimore, Maryland (CFG Bank Arena)

14 maggio 2023 – Virginia Beach, Virginia (Veterans United Home Loans Amphitheater)

19 maggio 2023 – Mansfield, Massachusetts (Xfinity Center)

20 maggio 2023 – Atlantic City, New Jersey (Hard Rock Live at Etess Arena)

23 maggio 2023 – Toronto, Ontario (Budweiser Stage)

24 maggio 2023 – Detroit, Michigan (Little Caesars Arena)

26 maggio 2023 – Noblesville, Indiana (Ruoff Music Center)

27 maggio 2023 – Tinley Park, Illinois (Hollywood Casino Amphitheatre Chicago)

28 maggio 2023 – Milwaukee, Wisconsin (American Family Insurance Amphitheater)

30 maggio 2023 – St Paul, Minnesota (Xcel Energy Center)

2 giugno 2023 – Dallas, Texas (Dos Equis Pavilion)

3 giugno 2023 – Houston, Texas (Cynthia Woods Mitchell Pavilion)

4 giugno 2023 – Austin, Texas (Moody Center)

7 giugno 2023 – Phoenix, Arizona (Ak-Chin Pavilion)

9 giugno 2023 – Irvine, California (FivePoint Amphitheatre)

10 giugno 2023 – Los Angeles, California (Hollywood Bowl)

11 giugno 2023 – San Diego, California (North Island Credit Union Amphitheatre)

16 giugno 2023 – Mountain View, California (Shoreline Amphitheatre)

20 giugno 2023 – Portland, Oregon (Moda Center)

21 giugno 2023 – Seattle, Washington (Climate Pledge Arena)

I biglietti saranno in vendita a partire dal 16 dicembre 2022 su Ticketmaster.