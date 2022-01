È stata annunciata ufficialmente una data di uscita per Janet, il prossimo documentario su Janet Jackson, in anteprima il 28 gennaio tramite Lifetime e A&E, registrato e in onda per celebrare il 40esimo anniversario dell’album di debutto omonimo del cantante.

“Questa è la mia storia, raccontata da me. Non attraverso gli occhi di qualcun altro. Questa è la verità. Prendere o lasciare. Amala o odiala. Questa sono io”

A settembre, è stato condiviso un primo teaser del documentario (clicca qui per vederlo). La clip mostrava passaggi degli interventi di Missy Elliott, Mariah Carey e Paula Abdul che discutevano dell’impatto e dell’influenza della Jackson, insieme a Tito Jackson che diceva che Janet “sarà sempre la mia sorellina”. Ci sono anche brevi frammenti del fratello Michael Jackson e del co-protagonista di Poetic Justice di Janet, Tupac Shakur.

Janet -questo il titolo del documentario- è in produzione da oltre cinque anni ed è stato diretto da Ben Hirsch, con la stessa Janet e Randy Jackson come produttori esecutivi. Molti gli argomenti personali trattati. E’ stato girato, per buona parte del tempo, nel periodo in cui il padre della Jackson, Joe, era morto nel 2018. Basandosi su filmati d’archivio, il documentario esplorerà anche momenti significativi della vita e della carriera di Janet Jackson, inclusa la morte del fratello Michael nel 2009.

Prima dell’uscita di questo documentario ufficiale, ne era stato rilasciato un altro incentrato proprio sul famigerato incidente della Jackson al Super Bowl del 2004, quando Justin Timberlake ha esposto il suo seno durante la loro esibizione, durante l’halftime. La pellicola è stata rilasciata alla fine dell’anno scorso e si intitolava “Malfunction: The Dressing Down Of Janet Jackson“.

Come sottolineato da Tmz, lo speciale di un’ora non ha fatto chiarezza totale su come esattamente si sia verificato il tutto.

Nel caso del documentario “Janet”, invece, a parlare di tutto quanto è la stessa Jackson che ha prodotto e deciso di raccontare, in prima persona, la sua storia. Ufficialmente.