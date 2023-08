A distanza di circa quattro anni dall’ultimo album di inediti, Once Upon a Mind, James Blunt torna con un nuovo lavoro, dal titolo Who We Used To Be, che sarà disponibile a partire dal prossimo 27 ottobre.

Il nuovo album è anticipato dal singolo Beside You, pubblicato il 2 agosto 2023 e prodotto dai The Six, collettivo di Manchester che ha alle spalle collaborazioni con i Clean Bandit, Marshmello e James Arthur.

Altri produttori con i quali James Blunt ha collaborato per il nuovo album sono Jonny Coffer, Red Triangle, Jack & Coke e Steve Robson.

Dal precedente album di inediti, James Blunt ha estratto i singoli Cold, Champions, I Told You, Monsters e Halfway. Nel 2021, il cantautore e musicista britannico ha pubblicato la raccolta The Stars Beneath My Feet (2004-2021), lanciata dal singolo Love Under Pressure.

Who We Used To Be sarà il settimo album di inediti di James Blunt dopo l’acclamatissimo disco d’esordio, Back to Bedlam (che contiene le hit High, You’re Beautiful e Goodbye My Lover), e i successivi album All the Lost Souls, Some Kind of Trouble, Moon Landing e The Afterlove.

Nel corso della sua carriera, Blunt ha vinto due Brit Award, un MTV Europe Music Award, due MTV Video Music Award, due Ivor Novello Award e ha ricevuto anche cinque nomination ai Grammy Award.

In Italia, il cantautore ha collaborato con Laura Pausini per il singolo Primavera in anticipo (It Is My Song), contenuto nell’album Primavera in anticipo, uscito nel 2008. Nel nostro paese, Blunt ha ricevuto 8 Dischi di Platino e 9 Dischi d’Oro. Nel resto del mondo, invece, ha venduto oltre 20 milioni di album e 23 milioni di singoli.

James Blunt – Who We Used To Be: tracklist

1. Saving A Life

2. Some Kind Of Beautiful

3. Beside You

4. Last Dance

5. All The Love That I Ever Needed

6. The Girl That Never Was

7. Cold Shoulder

8. I Won’t Die With You

9. Dark Thought

10. Glow