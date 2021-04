Con un lungo video pubblicato sui propri canali social ufficiali, J-Ax ha dichiarato di avere avuto il COVID-19.

Il rapper e cantautore ha voluto condividere un lungo sfogo con il quale ha dichiarato di aver vissuto un’esperienza particolarmente travagliata con il Coronavirus, riservando non poche critiche nei riguardi delle istituzioni che stanno gestendo l’emergenza sanitaria e il piano vaccinale.

J-Ax ha esordito, svelando il motivo per il quale ha deciso di affrontare il COVID-19 in totale riservatezza:

Avete visto che nell’ultimo mese ho condiviso molti momenti della mia vita, questo perché mi stava passando la mia vita davanti. Ho avuto il COVID. Non ne ho voluto parlare prima per rispetto, ci sono mezzo milione di positivi e migliaia di italiani sono ricoverati.

Come scritto in precedenza, J-Ax ha avvertito sintomi non affatto lievi e in più si è aggiunta l’ansia e la paura di lasciare la famiglia, la moglie Elaina e il figlio Nicolas:

È stato uno dei periodi più brutti della mia vita, il più brutto. Ho avuto momenti in cui sono stato male ma mai, mai come il COVID. È impossibile da spiegare. Se non l’hai vissuto sulla tua pelle, è impossibile. È il peggior mal di testa della tua vita, ero steso a letto impossibilitato a muovermi. E lo stomaco ti si piega in due, tutte le ossa che non finiscono di farti male… E soprattutto l’ansia di non sapere cosa accadrà. Se sarà solo questo o se peggiorerà. È la paura, come è successo a me a mia moglie, di poter lasciare nostro figlio orfano. È successo a persone molto più giovani di noi. È la rabbia di sentirsi abbandonati dal tuo Stato.

J-Ax, quindi, si è immedesimato in coloro che hanno dovuto vivere il dramma del COVID-19 in condizioni di indigenza, ricordando anche le conseguenze psicologiche del virus, negli adulti e nei più piccoli:

Di amici, che ti vogliono portare la spesa a casa ne trovi quanti ne vuoi, peccato che c’è già Amazon. Mentre, invece, nessuno, nessuno ha trovato il modo di sostituire chi ci amministra perché io ho vissuto questa situazione, da privilegiato. Ma uno dei miei pensieri fissi è stato: come può una famiglia con tre figli che vive in un bilocale uscirne? Io, nella mia casa, non sapevo cosa rispondere quando mio figlio mi chiedeva perché non poteva vedere la nonna o andare a scuola o i suoi amici, ho visto la sua salute mentale deteriorarsi velocemente e io dovuto trattenermi dal non piangere perché non volevo che vedesse, per la prima volta, che il papà non poteva aiutarlo e questo è un aspetto di cui nessuno parla. E allora, sale la rabbia.

Secondo l’artista, il piano vaccinale in Italia non ha funzionato e il fatto che la stragrande maggioranza degli italiani non sia stata ancora vaccinata è un fallimento politico: