A partire dal 30 ottobre 2020, sarà disponibile il quarto album di inediti di Izi, dal titolo Riot, lanciato dal singolo Pusher che vede la partecipazione di Guesan e Vaz Tè, e annunciato, dal rapper genovese, lo scorso 7 ottobre con un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram.

Per quest’album, Izi ha collaborato con molti artisti della scena rap, italiana e internazionale, e non solo: Dax, IDK, Nayt, Federica Abbate, Piccolo G, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno, Leon Faun, Fabri Fibra, Gemitaiz, MadMan, Benny Benassi, Dargen D’Amico, Guesan, Vaz Tè, Maestro, Sav12 e Disme.

Per quanto riguarda le produzioni, invece, Izi ha lavorato insieme a Davide Ice, Sick Luke, LA$$A & Mohr, Duffy, Leny Magoufakis, Bijan Amir, il precitato Benny Benassi, Johnny Dutra & Sean Da Firzt e Prinzly & Todiefor.

La pubblicazione di Riot arriva a circa un anno e mezzo di distanza dal precedente album Aletheia.

Per quanto riguarda il 2020, inoltre, Izi ha pubblicato, in qualità di ospite, altri due singoli: Piña colada, il singolo estivo di Margherita Vicario pubblicato nel luglio scorso, e Benedetta, singolo di Vaz Tè pubblicato in agosto.

Tornando a Riot, di seguito trovate la tracklist.

Izi – Riot: la tracklist

1. Intro (Can’t breathe) (feat. Dax)

2. Al Pacino (feat. IDK)

3. Matrix (feat. Nayt)

4. Domani (feat. Federica Abbate e Piccolo G)

5. Miami ladies (feat. Elettra Lamborghini e Gué Pequeno)

6. Flop (feat. Leon Faun)

7. Pazzo (RIOT) (feat. Fabri Fibra)

8. Foto (feat. Gemitaiz e MadMan)

9. S8 K4SS4 (feat. Benny Benassi e Dargen D’Amico)

10. Pusher (feat. Guesan e Vaz Tè)

11. Faya (feat. Maestro e Sav12)

12. Peligro (feat. Disme)

13. Parigi