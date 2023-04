Rei, componente del gruppo giapponese IVE, ha annunciato una pausa dalla musica per concentrarsi sui suoi problemi di salute. Proprio in queste ore, l’agenzia K-pop Starship Entertainment ha condiviso, in una dichiarazione sul sito ufficiale del gruppo, che la cantante si prenderà una pausa temporanea proprio per concentrarsi al meglio sulle sue condizioni di salute. Entrando nei dettagli, come riportato anche da NME, Rei ha visitato un ospedale per un consulto e un controllo dopo aver avvertito “sintomi anormali come palpitazioni cardiache e soffocamento”.

Sempre la società di management del gruppo ha poi aggiunto:

“Ha ricevuto l’opinione medica che sono necessarie cure e stabilità. Sulla base del parere dell’istituto medico esperto e di un’ampia discussione con Rei, abbiamo deciso di sospendere temporaneamente le attività programmate per il recupero della sua salute”

Successivamente hanno rassicurato i fan promettendo aggiornamenti su eventuali sviluppi della vicenda e “faremo del nostro meglio in modo che Rei possa riposarsi mentre si concentra sul trattamento”.

La notizia della pausa e del momentaneo ritiro dalle scene di Rei arriva a distanza i meno di un giorno dopo che gli IVE hanno pubblicato il loro album di debutto in studio ‘I’ve IVE’, guidato dalla title track ‘I AM’. Il disco include anche il singolo pre-rilascio “Kitsch”.

Nel frattempo, il gruppo IVE ha recentemente firmato un contratto discografico con la Columbia Records per espandere la presenza del gruppo femminile nel mercato nordamericano. La Columbia Records è pronta ad aiutare con la distribuzione, il marketing e la promozione delle future uscite di IVE.

La band femminile sudcoreana è formata da sei membri: Gaeul, Yujin, Rei, Wonyoung, Liz e Leeseo. Hanno fatto il loro debutto il 1 dicembre 2021, con Eleven. Sono salite alla ribalta con il loro singolo del 2022 “Love Dive“, che si è classificato al numero uno della Circle Digital Chart, è diventato il singolo con le migliori prestazioni dell’anno e ha vinto la canzone dell’anno agli Asia Artist Awards, Golden Disc Awards. , MAMA Awards e Melon Music Awards.

Il nome IVE prende spunto e origine da “I have” e allude all’idea di mostrare con sicurezza ciò che “ha” al pubblico, dove invece di raccontare la storia della crescita, il gruppo cerca di ritrarre un “gruppo di ragazze complete” e realizzate.