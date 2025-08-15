La storia di un musicista che ha trovato la propria strada tra club, palchi prestigiosi e omaggi speciali: chi è Ivan Graziani.

Ivan Graziani, chi è il figlio Filippo che ha seguito le sue orme? Tutto su di lui

Cresciuto in una città di mare, dove il vento porta echi di storie e melodie, Filippo Graziani ha imparato presto che la musica può diventare un linguaggio universale. In quell’ambiente vivace, tra locali affollati e strumenti sempre a portata di mano, si sono formate le prime scintille di un talento che avrebbe preso il volo.

Le serate trascorse a provare accordi e testi con il fratello sono diventate il laboratorio segreto di una passione destinata a consolidarsi. Quelle esperienze non solo hanno affinato la tecnica, ma hanno creato una complicità familiare che ancora oggi emerge sul palco.

Non sono mancate le sfide: la lunga gavetta tra club e piazze ha forgiato un musicista determinato, capace di adattarsi a generi e pubblici diversi. Ogni concerto, fosse davanti a pochi intimi o a platee gremite, ha rappresentato un passo verso una maturità artistica solida.

Eppure, al di là della fatica e delle tournée, c’era un filo invisibile che legava ogni nota a un’eredità più grande. Un legame che non era solo professionale, ma profondamente personale, e che avrebbe trovato nuove forme di espressione negli anni successivi.

Un percorso che unisce esperienze e influenze

Il debutto ufficiale arriva nel 2008 con la formazione del gruppo stoner-rock Carnera, esperienza che apre la strada a collaborazioni prestigiose, tra cui l’apertura dei concerti di artisti come Renato Zero e Negramaro. Il passaggio negli Stati Uniti segna una fase di crescita, grazie all’incontro con la scena folk e rock elettronico.

Il ritorno in Italia è accompagnato dal progetto “Viaggi e intemperie” e da un tour ideato con Pepi Morgia che celebra il repertorio di un grande cantautore, confluendo nell’album dal vivo “Filippo canta Ivan Graziani”. Come ricorda Rockol, questo lavoro arriva fino alla finale della Targa Tenco 2011 nella categoria “Miglior interprete”.

L’omaggio che diventa identità

Da quel momento, l’attività artistica si intreccia sempre più con la volontà di mantenere vivo un patrimonio musicale familiare. Nel 2012 è direttore artistico di un album tributo, per poi approdare al Festival di Sanremo 2014 con “Le cose belle”, brano che dà il titolo al suo primo album in studio e che ottiene la Targa Tenco come “Migliore opera prima”.

Come sottolinea La Repubblica, negli ultimi anni si è dedicato a portare in giro concerti-omaggio che non solo celebrano un padre “troppo avanti per il suo tempo”, ma che introducono nuove generazioni alla sua musica. Secondo il Teatroghione, questi spettacoli contribuiscono a diffondere un repertorio che ha lasciato un segno profondo nella storia del rock italiano.