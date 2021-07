Questa sera, la partita Italia – Spagna si terrà a Londra. La semifinale al Wembley Stadium vedrà scontrarsi proprio due Stati che sono stati nel cuore e nella vita (oltre che nella carriera) di Raffaella Carrà. Amatissima in terra iberica (dove anche il Premier Pedro Sanchez ha condiviso un addio pubblico rivolto alla conduttrice e cantante), Raffaella è stata abbracciata con affetto in entrambi i Paesi. E proprio per questo motivo, questa sera, prima dell’inizio della partita, la Fifa ha reso nota la decisione di trasmettere, allo Stadio, una delle hit più famose della cantante, “A far l’amore comincia tu“. Un addio ma anche un simbolo di festa per ricordare l’amatissima Raffaella. L’annuncio è stato dato a “Estate in diretta”.

A far l’amore comincia tu è stato pubblicato nel 1976 ed è stata scritta da Daniele Pace e Franco Bracardi. Nel mondo ha venduto più di venti milioni di copie, decretando ancora una volta il successo e l’amore per Raffaella Carrà da parte del mondo intero. In Olanda rimase 13 settimane nella Nationale Hitparade, giungendo fino al terzo posto.

E stasera, prima della semifinale Italia Spagna, la potremo ascoltare a tutto volume. Facendo…. “rumore”.

A far l’amore comincia tu

(Ahahaha) A far l’amore comincia tu

Se lui ti porta su un letto vuoto

Il vuoto daglielo indietro a lui

Fagli vedere che non è un gioco

Fagli capire quello che vuoi A far l’amore comincia tu

(Ahahaha) A far l’amore comincia tu E se si attacca col sentimento

Portalo in fondo ad un cielo blu

Le sue paure di quel momento

Le fai scoppiare soltanto tu Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne va

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor A far l’amore comincia tu

(Ahahaha) A far l’amore comincia tu