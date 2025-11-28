Irene Grandi, la sua casa è un rifugio da sogno nella campagna toscana

L’eterna ragazza sempre ci fa ancora sognare con la sua musica rock e la sua voce graffiante. Da quando si è fatta conoscere ad ampio raggio, sia presso il grande pubblico che gli addetti ai lavori con la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Fuori, gli italiani non hanno più smesso di seguirla con vivo interesse.

Tanti album e canzoni di successo, nonché tour spettacolari e collaborazioni degne di nota. Successivamente Irene ha però deciso anche di prendersi alcuni momenti di pausa per ricaricare le pile e pensare a sé stessa. La sua vita sentimentale, ma anche in linea generale, ha subito notevoli cambiamenti, se non veri e propri scossoni.

E lei da vera guerriera toscana, oltre che nel vasto mondo delle sette note, ha trovato un degno rifugio nella sua nuova casa, sita nel cuore palpitante della campagna della sua amata terra di origine che, a onor del Vero, ha sempre portato nel cuore anche quando doveva stare lontana da lei per motivi prettamente lavorativi.

Irene Grandi e la sua casa nel cuore della campagna toscana

Essendo una donna molto riservata, non ha mostrato molto di questa sua nuova dimora sui Social dove, però, in linea di massima, è abbastanza attiva. Tuttavia su Facebook sono stati pubblicati alcuni scatti dove, sorridente e soddisfatta, saluta i suoi numerosi estimatori. In ogni caso, riviste specializzate, hanno parlato a lungo della sua casa, ove lei adora trascorrere molto tempo anche per dedicarsi alla meditazione.

Una passione, quest’ultima, mediatamente recente, e che lei ha sugellato diventando maestra di yoga. Ciò che ci accoglie immediatamente mentre ci avviciniamo al suo nido è un rigoglioso e ben curato giardino. All’interno lo stile è rustico ma nel contempo moderno. Il legno la fa da padrone assoluto come materiale, in particolar modo in cucina dove è massiccio, mentre l’atmosfera che si respira è calda e profondamente rilassata.

Parola d’ordine è luce, che entra generosa dalle tante finestre presenti, in particolare grazie a quelle ad arco presenti nel bel e super accogliente salone. Tutte le stanze sono abbellite dalla presenza di opere d’arte, nonché di oggetti e fotografie che ripercorrono la carriera dell’artista. Vero fiore all’occhiello è la biblioteca, ricca di scaffali e di libri di vario genere che rappresentano al massimo il grande amore di Irene per la lettura.