Irama partecipa a Sanremo 2022 con Ovunque Sarai

Irama parteciperà alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Ovunque Sarai. Il titolo della canzone del cantautore lanciato da Amici è stato svelato durante la finale di Sanremo Giovani 2021, andata in onda lo scorso 15 dicembre su Rai 1.

Per Irama, si tratterà della terza esperienza sanremese come Big in gara e della quarta esperienza in generale al Festival della Canzone Italiana.

Prima di trovare il successo con Amici, il talent show di Maria De Filippi che ha vinto nel 2018, infatti, Irama partecipò alla 66esima edizione del Festival, nel 2016, nella categoria Nuove Proposte, con la canzone Cosa resterà, non andando oltre il settimo posto finale.

Irama tornò al Festival tre anni dopo, nel 2019, tra i Big, presentando la canzone dal titolo La ragazza con il cuore di latta. Anche in questo caso, il cantautore si piazzò al settimo posto.

Per quanto riguarda l’ultima partecipazione, l’artista nato a Carrara e cresciuto a Monza ha preso parte all’edizione 2021 con la canzone La genesi del tuo colore, che ha conquistato il quinto posto. Irama, però, non ha mai calcato il palco del Teatro Ariston in quanto ha dovuto rispettare la quarantena dopo che un membro del suo staff è risultato positivo al COVID-19. Il cantante, quindi, ha gareggiato attraverso la messa in onda di un video registrato durante la prova generale.

Irama a Sanremo 2022: discografia

Irama, nel corso della sua carriera, ha pubblicato tre album: Irama, Giovani e Giovani per sempre (riedizione di Giovani). Ha anche pubblicato due EP: Plume (pubblicato in concomitanza con la sua vittoria ad Amici 17) e Crepe.

Tra i suoi singoli maggiormente conosciuti, troviamo Nera, Bella e Rovinata, Arrogante, Mediterranea, Crepe e Melodia Proibita.

In questi anni, Irama ha collaborato con Benji & Fede (per la canzone Fino a farmi male), Rkomi, gli FSK Satellite e Mace.

Per quanto riguarda le esperienze televisive, il cantautore, oltre ad Amici, ha preso parte anche a Battiti Live, Amici Speciali, Wind Summer Festival e SEAT Music Awards.