Io canto generation inizia mercoledì 22 novembre 2023 in prima serata su Canale 5: concorrenti, giudici e capisquadra

Parte stasera, su Canale 5, Io canto Generation, talent show condotto da Gerry Scotti e rinviato più volte nel corso delle ultime settimane. In questo comeback del programma, ci sono diverse novità.

Io canto Generation, giudici e capisquadra

Al Bano, Michelle Hunziker, Orietta Berti e Claudio Amendola, componenti della giuria, sono chiamati a giudicare le performance dei concorrenti che si esibiranno nel corso della puntata.

Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, vincitrice della seconda edizione di ‘Io Canto’ sono i sei capisquadra della gara canora. Loro, invece, dovranno allenare, insegnare i trucchi e le modalità migliori per le interpretazioni, ai concorrenti delle loro squadra.

In totale sono 24 i giovani ragazzi e ragazze selezionati per far parte al talent show. L’età si aggira tra i 10 e 15 anni.

Gerry Scotti, entusiasta di tornare alla guida del “reboot” del talent show, ha commentato così le figure dei capisquadra:

I capisquadra sono un po’ la storia della musica italiana: avremo due senatori, Iva Zanicchi e Fausto Leali, poi Cristina Scuccia, Mietta, Anna Tatangelo. E a fare da fil rouge tra ciò che è stato 10 anni fa e l’edizione di quest’anno Benedetta Caretta. Avrò una giura meravigliosa. Tra questi quattro giudici, due sono donne: Orietta Berti e Michelle Hunziker. Sono onorato di avere la signora Berti. Sono sempre stato suo ammiratore. Michelle per me è come una sorella. Sono curioso di vederla all’opera perché Michelle è molto appassionata di musica.

Io canto Generation, concorrenti

Ad oggi non sono stati ancora svelati i nomi dei componenti delle squadra, con le relative suddivisioni tra Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta

Su TvBlog sarà possibile seguire la prima puntata con il consueto liveblogging. Vi terremo aggiornati sui nomi dei componenti che fanno parte di “Io canto generation”.