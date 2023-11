Imma Stunt è il brano inedito degli Stunt Pilots presentato in occasione della semifinale di X Factor 2023, in onda giovedì 30 novembre. La band fa parte del team guidato da Dargen D’Amico.

Stunt Pilots, Imma Stunt, Significato canzone

Con il loro brano “Imma Stunt”, gli Stunt Pilots esprimono il desiderio di spiccare il volo, liberandosi dalle catene del rimpianto, della tossicità e della vergogna che li hanno tenuti bloccati a terra per troppo tempo.

Scritto da loro, rappresenta una presa di coscienza delle proprie volontà al di là della paura e un atto di coraggio nel dire, finalmente, ciò che si desidera, anche se a volte si potrebbe pensare che sia ormai troppo tardi.

Chi sono gli Stunt Pilots a X Factor 2023

Gli Stunt Pilots sono un power-trio nato nel 2020 durante la pandemia, composto da 3 giovani appassionati di musica: Zo, chitarrista e cantante (Lorenzo Caio Sarti, 25 anni, Milano); Moonet, bassista e sound engineer (Simone Colombaretti, 24 anni, di Legnano, Milano); Farina, batterista e visual designer (Emanuele Farina, 24 anni, Salerno).

Il desiderio di esplorare nuovi orizzonti e le loro radici musicali diverse sono gli elementi chiave nella creazione e nella produzione della loro musica: un mix di sonorità elettroniche, trap, rock. Attraverso la loro musica, gli Stunt Pilots cercano di trasmettere un messaggio di liberazione e autenticità, invitando gli ascoltatori a uscire dalla zona di comfort e a vivere pienamente le proprie passioni e desideri.

Sono un richiamo a non vivere in “autopilota”, ma a fare scelte coraggiose e a cogliere le opportunità che la vita offre

Quello di stasera, giovedì 30 novembre, è un appuntamento importante per i concorrenti di X Factor 2023: Angelica, ASTROMARE, Stunt Pilot, Il Solito Dandy, SETTEMBRE, SARAFINE e Maria Tomba presenteranno in anteprima – nella semifinale, attesa alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW – i loro brani inediti che usciranno venerdì 1 dicembre per Warner Music Italy, e avranno modo di far conoscere al pubblico la loro musica e la loro identità, andando oltre le cover che hanno portato finora.