Era il 9 settembre 1971 quando uscì “Imagine“, il secondo album solista di John Lennon e il quinto della sua carriera includendo anche quelli incisi con i Beatles. Venne pubblicato circa un anno dopo il suo esordio con ” John Lennon/Plastic Ono Band” che, seppur lodato dalla critica, fu accolto tiepidamente da parte del pubblico: ottavo posto nella classifica inglese e sesto gradino in quella americana. Con il secondo lavoro, “Imagine“, il successo fu assoluto a livello internazionale.

Imagine di John Lennon, il secondo album solista

Perché il successo di questo disco? Per Lennon fu semplice comprendere la differente reazione da parte del pubblico tra i due lavori e spiegò che “Imagine” venne maggiormente apprezzato poiché “ricoperto di cioccolato per il piacere del pubblico“. Molti archi, un sound più “pop” e accogliente che permise un riscontro diverso e più ampio.

How do you sleep, la canzone rivolta a Paul McCarntey?

Nell’album fece discutere il brano “How do you sleep” che venne visto da molti come una replica, da parte del cantante, dell’astio e dell’attacco da parte di Paul McCartney nei confronti della coppia Lennon/Ono. Inizialmente l’interprete negò le intenzioni presunte nella traccia per poi ammettere, anni dopo, la verità, in un’intervista:

Usai il mio risentimento verso Paul… per creare una canzone… non era una vendetta terribile e crudele… Utilizzai semplicemente il mio risentimento verso di lui e l’allontanamento dai Beatles, e i rapporti con Paul, per comporre How Do You Sleep. Non è che me ne vado sempre in giro con quei pensieri in testa…

Perché John Lennon ha scritto Imagine?

Tra le tracce presenti nel disco, sicuramente la più rappresentativa (e ancora oggi simbolo della sua discografia) fu sicuramente la titletrack, “Imagine”.

“Un pezzo anti-religioso, anti-nazionalista, anti-convenzionale e anti-capitalista, e viene accettato solo perché è coperto di zucchero. Il concetto di preghiera positiva … Se puoi “immaginare” un mondo in pace, senza discriminazioni dettate dalla religione – non senza religione, ma senza quell’atteggiamento “il mio Dio-è-più-grande-del-tuo-Dio”, allora può avverarsi … ” sottolineò Lennon mentre Yoko Ono aveva definito così il significato della canzone: “Siamo tutti un solo mondo, un solo paese, un solo popolo”.

Venne rilasciato come singolo, dall’album omonimo, l’11 ottobre 1971.

Imagine, la copertina del disco

La copertina dell’album “Imagine” mostra un ritratto in primo piano di John Lennon e fu una Polaroid scattata proprio da Yoko Ono. Anche l’immagine nel retro del disco è un’immagine immortalata dalla Ono.

Imagine, tracklist e streaming album

Ecco le tracce presenti nell’album “Imagine“. E, a seguire, potete ascoltare l’album in streaming:

Lato A

Imagine – 3:01

Crippled Inside – 3:47

Jealous Guy – 4:14

It’s So Hard – 2:25

I Don’t Wanna Be a Soldier Mama, I Don’t Wanna Die – 6:05

Lato B

Gimme Some Truth – 3:16

Oh My Love – 2:44 (Lennon, Yōko Ono)

How Do You Sleep? – 5:36

How? – 3:43

Oh Yoko! – 4:20