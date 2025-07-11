Ilary Blasi e l’amore per Bastian: “Perché non posso sposarlo”

La verità dietro le indiscrezioni e una storia d’amore fuori dagli schemi. Ilary Blasi apre il suo cuore in un’intervista e spiega perché i fiori d’arancio con Bastian non sono ancora vicini

E’ bastata una foto sul Lago di Como per far scattare la fantasia del gossip: proposta di matrimonio per Ilary Blasi? La conduttrice finita nel vortice dei pettegolezzi per il suo epocale divorzio da Francesco Totti (tutt’ora in corso) ha trovato da due anni l’amore tra le braccia dell’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Molti si aspettano il grande passo ma la realtà è meno romantica dei sogni dei fan del volto noto di Mediaset. Nessuna proposta, nessun sì. Ma attenzione, non per mancanza d’amore.

L’ex signora Totti è molto legata a Bastian, ma ha voluto smontare l’entusiasmo generato da qualche immagine rubata dai paparazzi. Il gesto che sembrava un inginocchiamento romantico era, a quanto pare, solo un momento di complicità scherzosa. Ma se il matrimonio non è imminente, la relazione tra i due continua a essere solida, intensa e piena di scoperte.

Un amore che vive il presente

Dopo la fine burrascosa del suo storico matrimonio con Francesco Totti, Ilary ha trovato in Bastian una nuova serenità, lontana dal clamore e dagli schemi del passato. Nonostante la separazione ancora formalmente in corso, la conduttrice non esclude affatto l’idea di un secondo sì, ma precisa che al momento non è possibile. Il motivo è semplice: è ancora sposata legalmente. Eppure, parla del matrimonio con leggerezza e ottimismo, senza alcuna ombra di disillusione.

“Devo ancora divorziare, sono ancora sposata – ha ricordato Ilary Blasi durante un’intervista a Chi – certo, non ti nascondo che a lui piacerebbe e io non ho paura di sposarmi, non vedo il matrimonio come una gabbia. Sento tante persone che hanno paura, io non lo escludo”.

Ilary Blasi appare oggi trasformata: più libera, più curiosa, più aperta alla vita. E in questo cambiamento, Bastian ha avuto un ruolo fondamentale. La loro relazione, nata in modo del tutto fortuito durante un incontro casuale in aeroporto a New York, ha preso una piega inaspettata. Nessun amico in comune, nessun piano orchestrato da altri vip: solo un colpo di fulmine e un pizzico di curiosità reciproca.

È stata lei a raccontare di come, dopo essersi scambiati i primi messaggi, abbia messo subito le carte in tavola: c’era un divorzio in corso e tante complicazioni. “La prima cosa che mi ha colpito di Bastian è che non sapeva chi fossi, non era nel meccanismo e non si è reso conto di quello che lo aspettava. – ha raccontato la 44enne – Mi ha incuriosito che fosse fuori da questo schema. Poi, certo, è un uomo protettivo, romantico. Più romantico di me, mi sa che si sono invertiti i ruoli: lui è quello italiano, io la tedesca”.

Eppure, lui non si è tirato indietro. Ha saputo attendere, inserirsi gradualmente nella sua vita, conquistare la fiducia non solo di Ilary, ma anche dei suoi figli. Una presenza discreta, protettiva, e – a detta della stessa Blasi – sorprendentemente romantica.

Oggi, i due vivono un amore pieno, fatto di viaggi, risate e complicità. Dalle Maldive a Saint-Tropez, passando per Istanbul e il Sudafrica, la coppia ha condiviso esperienze in tutto il mondo. Eppure, la favola non ha bisogno dell’abito bianco per essere vera. Ilary non ha paura del matrimonio, ma non lo considera una priorità. La sua è una visione matura e moderna dell’amore: senza imposizioni, senza fretta, solo con la voglia di vivere il presente.