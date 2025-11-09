Il Volo, vi ricordate com’erano i tre tenori da piccoli? Irriconoscibili, la foto virale

Ricordate com’erano i tre famosissimi tenori de Il Volo da piccoli? La foto virale, come sono cambiati.

Il celebre trio Il Volo, composto dai tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, continua a essere protagonista sulla scena musicale italiana e internazionale.

Per il trio è stato un 2025 ricco di soddisfazioni, con un tour che li ha portati in giro per il mondo.

L’incredibile trasformazione dei tre tenori

Nati artisticamente nel 2009 grazie al programma televisivo Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici, i tre giovani talenti si sono fatti conoscere inizialmente come solisti prima di essere uniti in un trio dal produttore Roberto Cenci. All’epoca, appena adolescenti, erano molto diversi dall’immagine matura e raffinata che li contraddistingue oggi.

Le foto d’archivio mostrano i tre ragazzi dalla fisionomia giovanile e innocente, privi di barba e con un look semplice e spontaneo. Oggi, invece, Piero Barone ha abbandonato gli occhiali con montatura rossa e il taglio a spazzola per un look più sofisticato, caratterizzato da barba incolta e occhiali da sole scuri. Gianluca Ginoble mantiene intatto il suo sguardo profondo e magnetico, ma il suo volto è decisamente più maturo, mentre Ignazio Boschetto è senza dubbio il più trasformato: oltre a un dimagrimento evidente, ha adottato un taglio di capelli più corto e moderno.

Con il passare degli anni, il trio ha lasciato alle spalle i maglioncini colorati, i jeans e gli outfit casual tipici degli esordi. La loro immagine oggi riflette un’eleganza raffinata e coordinata, con completi su misura, giacche di pelle dal tocco rock e smoking di alta sartoria. Questo cambio di look rispecchia anche la loro crescita professionale: da giovani esordienti a vere e proprie star della musica lirica contemporanea, spesso ospiti dei palcoscenici più prestigiosi del mondo.

Il loro successo non si limita più all’Italia: Il Volo è diventato un nome riconosciuto a livello globale, apprezzato per la capacità di coniugare la tradizione dei grandi tenori con un approccio moderno e accessibile. Non sorprende che gli stilisti più rinomati si contendano l’opportunità di vestirli per eventi internazionali e apparizioni pubbliche.

Dopo l’esperienza all’ultima edizione del Festival di Sanremo, dove hanno nuovamente entusiasmato il pubblico con “Capolavoro”, i tre tenori si preparano a nuovi impegni che confermano il loro status di ambasciatori della musica italiana nel mondo. La loro presenza sul palco sanremese ha consolidato un sodalizio duraturo con il festival, dove sono attesi anche per le prossime edizioni.

Nonostante gli anni trascorsi, il talento di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble rimane il tratto distintivo che li ha sempre accompagnati, consacrandoli tra gli artisti più amati e rispettati della scena musicale contemporanea. L’evoluzione estetica e artistica del trio rappresenta un perfetto esempio di come il tempo, la dedizione e l’esperienza possano trasformare tre giovani promesse in autentici protagonisti del panorama musicale mondiale.