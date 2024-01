Il Volo, Tutti per uno, 7 gennaio 2024. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto in concerto dall’Arena di Verona. Il live è la replica della seconda puntata dello show evento trasmesso lo scorso 3 giugno. La scaletta delle canzoni e gli ospiti.

Questa sera, venerdì 5 gennaio 2024, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la seconda e ultima serata evento “Il Volo Tutti per Uno” dall’Arena di Verona. Protagonisti ovviamente è il trio composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto con la partecipazione di Federica Panicucci. I concerti in onda su Canale 5 sono prodotti da FriendsTV. La regia è di Luigi Antonini. L’appuntamento di questa sera è la replica del concerto trasmesso per la prima volta sabato 3 giugno 2023 su Canale 5. A seguire tutte le informazioni sugli ospiti e la scaletta delle canzoni.

Tanti grandi ospiti calcheranno il prestigioso palco dell’Arena di Verona. Tra questi: Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Madame, Edoardo Leo, Orietta Berti, Mario Biondi, Danilo Rea e Aida Garifullina.

La scaletta del Il Volo Tutti per Uno: ecco le canzoni

Ecco le canzoni in scaletta nella puntata in onda venerdì 4 gennaio 2024 de “Il volo tutti per uno”. La puntata, vi ricordiamo, è la replica dello show trasmesso il 3 giugno 2023 dall’Arena di Verona con la conduzione e partecipazione di Federica Panicucci. Anche quest’anno, tornerà l’appuntamento con il live del trio, trasmesso sempre su Canale 5.

Granada

Il mondo

Alta Marea, Amici mai, Che fantastica storia è la vita e Ricordati di me (con Antonello Venditti)

Sei bellissima

E la luna bussò

Crazy little thing called love

La mia canzone al vento

C’è una ragione di più (con Fiorella Mannoia)

Un amore così grande

Geordie

A chi mi dice

Can’t help falling in love

Miserere (con Mario Biondi)

You make me feel like a natural woman

Ancora

L’amore si muove

Musica che resta

Mamma, quel vino è generoso

Nel blu dipinto di blu

E poi

Grande amore

Angel

Una poesia anche per te

Quando l’amore diventa poesia

La tabernera del puerto (No puede ser)

The long and winding road, Yesterday, Hey Jude

I will always love you

Caruso