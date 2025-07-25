Il Volo, quanti chili ha perso Ignazio Boschetto. La dieta del tenore

Ignazio Boschetto, voce de Il Volo, ha debuttato nel mondo della musica giovanissimo e sin da subito ha dimostrato di essere un’artista decisamente talentuoso. Ancora minorenne ha partecipato ad una dell’edizioni più fortunate di Ti lascio una canzone e qui ha conosciuto Piero e Gianluca: da quel momento la loro carriera è stata costellata di successi. Oggi Il Volo è ambasciatore della musica italiana nel mondo. promuove il bel canto e ogni loro live è sold out.

Dal debutto a oggi i tre ragazzi de Il Volo sono cresciuti molto professionalmente. Hanno conquistato diversi traguardi divenendo delle vere star mondiali. Nel 2015 hanno vinto il Festival di Sanremo, dove sono tornati in seguito, esperienza che ha reso la loro musica contemporanea e attuale. Inoltre hanno ampliato la loro platea di pubblico e attualmente hanno un vasto seguito di fans anche sui social. Sono spesso in giro per il mondo e questo ha consolidato la loro affinità sul palco, ma soprattutto la loro amicizia.

Dei tre artisti, Ignazio è sicuramente quello che nel corso degli anni è cambiato di più. Dal debutto a oggi il giovane tenero, che è prossimo a diventare papà, ha perso ben 35 kili: ha seguito un apposito percorso alimentare che gli ha permesso di recuperare la forma fisica e diventare un uomo affascinante e anche corteggiato dalle fans. Ma che dieta ha seguito il tenore? I dettagli del regime alimentare sono stati rivelati dallo stesso artista in alcune interviste.

Ignazio Boschetto: “Attività fisica, alimentazione corretta e tanta costanza”

Oggi Ignazio è un giovane uomo attraente e affascinante, ha sposato la bellissima Michelle Bertolini, imprenditrice ed ex Miss Venezuela. che presto lo renderà padre. Il tenore ha spiegato com’è riuscito a perdere più di 30 chili e avere oggi una forma fisica asciutta e sinuosa. Boschetto ha ingaggiato un personal trainer, che lo ha seguito negli allenamenti, e ha poi rivoluzionato le sue abitudini a tavola: “Sport, alimentazione e tanta costanza…”, queste le parole dell’artista che rivelano com’è dimagrito.

Il piano alimentare seguito prevede l’assenza di carboidrati dopo le 4 del pomeriggio: una regola che Ignazio si è imposto e che oggi è diventata una sana abitudine. Dimagrire non è stato semplice, ma soprattutto ci è voluto del tempo. E’ stato un cambiamento graduale, lento, ma che si è rivelato vincente. Ignazio si è impegnato molto, non si è mai distratto dal suo obiettivo, e con impegno è riuscito a raggiungere i suoi traguardi. Ora allenarsi e mangiare bene fa parte della sua quotidianità e non potrebbe farne a meno.

Il cambio look di Ignazio Boschetto: la nuova immagine del tenero

Dei tre ragazzi de Il Volo, Ignazio Boschetto è sicuramente quello che fisicamente è cambiato di più. Oltre ad aver perso peso ha rivoluzionato la sua immagine: barba curata e capelli più corti sono due dei dettagli evidenti del suo cambiamento fisico, ovviamente associati al dimagrimento. Ignazio ha anche osato facendosi un piercing all’orecchio.

Boschetto ha tantissime fans che lo apprezzano come cantante, ma anche per il suo fascino. Oggi è un uomo attraente che è riuscito a cambiare e a dare una svolta alla sua vita intraprendendo un percorso personale, che indirettamente è stato determinante per la sua affermazione.