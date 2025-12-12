Il Volo, la casa di Gianluca Ginoble è forse la cosa più bella che oggi vedrai

Il tenore vive una vita equilibrata, in cui il successo artistico si combina con la semplicità e la bellezza della sua dimora.

Gianluca Ginoble, uno dei tenori più celebri e amati del trio Il Volo, continua a mantenere un forte legame con le sue radici, scegliendo di vivere nella sua città natale nonostante il successo internazionale.

Nato e cresciuto in Abruzzo, il cantante ha costruito nel tempo una carriera che lo ha portato a calcare i palcoscenici di tutto il mondo, ma il suo cuore rimane ancorato al territorio che lo ha visto crescere.

La casa di Gianluca Ginoble: un rifugio di stile e tradizione

Non è solo la musica a rappresentare un pilastro nella vita di Gianluca Ginoble, ma anche l’affetto per la famiglia e la serenità domestica. La sua abitazione a Roseto degli Abruzzi riflette appieno questa combinazione di valori: si tratta di un appartamento elegante e moderno, situato nei pressi della casa di infanzia del tenore, immerso nel verde e con un’evidente attenzione al comfort e al design.

All’interno, spicca un ampio salone in cui domina un pianoforte, strumento che Ginoble utilizza spesso per momenti di relax e di ispirazione musicale. L’ambiente è caratterizzato da un pavimento sobrio e da elementi d’arredo raffinati, come una sedia a dondolo in pelle camosciata posizionata su un tappeto maculato, che aggiunge un tocco di originalità e calore.

La scelta di uno stile shabby-moderno conferisce all’abitazione un’atmosfera accogliente e contemporanea, ben bilanciata dalla presenza della natura circostante.

Una terrazza con vista mozzafiato sul mare

Uno degli aspetti più apprezzati dai fan e dagli ospiti è la splendida terrazza, da cui si può godere di una vista panoramica sul mare Adriatico. Questa zona è stata progettata con grandi vetrate che amplificano la luminosità degli spazi interni, grazie anche all’adozione di texture chiare e luminose.

La terrazza non è soltanto un punto di osservazione privilegiato ma anche un luogo di incontro, particolarmente frequentato durante la stagione estiva per ospitare amici e parenti.

Il giardino che circonda la casa contribuisce a creare un ambiente sereno e riservato, ideale per ritrovare ispirazione e relax lontano dai riflettori, accompagnato anche dalla compagnia del suo fedele amico a quattro zampe, con cui Gianluca condivide momenti di tranquillità.

Il legame con l’Abruzzo e la carriera internazionale

Gianluca Ginoble ha iniziato la sua carriera nel 2009, quando lui, Ignazio Boschetto e Piero Barone parteciparono al talent show Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici. Fu proprio l’attenzione del manager Michele Torpedine a spingere il trio verso un progetto ambizioso di portare la tradizione musicale italiana oltreoceano, in particolare negli Stati Uniti, dove il gruppo ha riscosso un enorme successo.

Dopo più di 15 anni di carriera, Il Volo rimane una realtà musicale di spicco, capace di coniugare lirica e pop con un approccio originale e innovativo. Nonostante le tournée internazionali e le apparizioni in eventi di prestigio mondiale, Gianluca ha sempre fatto della sua casa in Abruzzo il suo porto sicuro, un luogo dove ritrovare la propria identità e nutrire la passione per la letteratura, un’altra delle sue grandi passioni.