Il Volo, come è iniziata la loro carriera: gli esordi, il rapporto con Antonella Clerici, i primi passi fino al successo mondiale

Loro sono il trio musicale più amato in Italia e nel mondo. Voci incredibili e uno stile musicale che supera i confini e che ci riporta indietro nel tempo. Il Volo – Ignazio, Piero e Gianluca – sono giovanissimi, eppure famosi già da anni grazie all’aiuto offerto da chi ha saputo subito credere in tre ragazzini con un talento che li avrebbe portati lontano. Così è effettivamente successo, e i componenti de Il Volo raggiungono ancora oggi diversi Paesi del mondo per far sentire a milioni di persone la propria musica. Negli anni hanno calcato i più importanti palchi mondiali e si sono esibiti dinnanzi a grandi star del mondo dello spettacolo internazionale.

Tutto è iniziato nel 2009, quando il trio ha deciso di partecipare – separatamente – al talent show Ti lascio una canzone di Antonella Clerici. Di 14, 15 e 16 anni, i giovani artisti sono stati notati dal regista Roberto Cenci, che ha avuto subito l’intuizione di farli diventare un gruppo, all’epoca chiamato I Tre Tenori. Dopo quella esperienza televisiva, Gialuca, Piero e Ignazio hanno così attirato l’attenzione dei produttori discografici Michele Torpedine e Tony Renis, già presidente dell’etichetta discografica Geffen Records di proprietà dell’Universal Music Group. Si sono così trovati a firmare un contratto da due milioni di dollari per la pubblicazione di un album sul mercato internazionale.

L’approdo negli Stati Uniti e il successo mondiale

Il loro primo album è stato nominato proprio Il Volo e prodotto da Humberto Gatica e Tony Renis, con la collaborazione di Diane Warren. Il disco ha raggiunto la decima posizione nella classifica Billboard 200, e il gruppo è stato presente nella top 10 in Francia e Paesi Bassi. Nel 2011 hanno ricevuto due nomination ai Latin Grammy Awards nelle categorie Best New Artist e Best Pop Album By A Duo or Group with Vocal. Nello stesso anno hanno dato il via al loro primo tour nordamericano, con 17 date tra Stati Uniti e Canada, oltre che un tour di 13 concerti in Europa. Nel 2014 è stata annunciata la loro partecipazione al Festival di Sanremo, a cui hanno preso parte presentando il brano inedito Grande Amore. Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone hanno vinto la kermesse e sono arrivati di diritto sul palco dell’Eurovision Song Contest, tenutosi quell’anno a Vienna.

Dopo numerose e svariate esperienze, nel 2024 hanno nuovamente partecipato a Sanremo con il brano Capolavoro e, nel 2025, sono saliti sul palco dell’Ariston durante la serata dei duetti, per esibirsi insieme alla cantante Clara. Sono trascorsi molti anni dagli inizi del loro successo, e ancora oggi tra Il Volo e Antonella Clerici è rimasto un bellissimo rapporto fatto di stima, affetto e amicizia.

Le vite private

I tre ragazzi de Il Volo sono sempre stati molto riservati sulla propria vita personale, non rivelandone troppi dettagli. Ignazio Boschetto è stato legato alla ballerina e coreografa brasiliana Ana Paul Guedes e, dopo la loro separazione, ha incontrato la felicità insieme alla sua attuale moglie Michelle Bertolini, modella e imprenditrice con origini italo-venezuelane. I due stanno anche aspettando il loro primo figlio. Gianluca Ginoble ha invece avuto una storia con Eleonora Venturini Storaro, nipote del famoso direttore della fotografia Vittorio Storaro e laureata in Fashion e Costume alla Sapienza di Roma e in Fashion Design presso l’Istituto Marangoni di Milano. I due si sono però lasciati e lui si è mostrato con una nuova misteriosa fidanzata, di cui non si conosce l’identità. Piero Barone dovrebbe invece essere al momento single.