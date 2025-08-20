Un volto familiare ma poco conosciuto accompagna Gianluca Ginoble dentro e fuori dal palcoscenico: scopri chi è il fratello.

Il Volo, chi è e cosa fa il bellissimo fratello di Gianluca Ginoble

Tra i protagonisti della musica italiana degli ultimi anni, Il Volo ha saputo conquistare il pubblico internazionale con talento e carisma. Ma accanto alla vita artistica di Gianluca Ginoble, c’è un altro volto che in diverse occasioni ha catturato l’attenzione dei fan. Non si tratta di un collega di palco, bensì di una presenza costante e molto importante per il cantante.

Il mondo dei fan segue con entusiasmo ogni apparizione del trio, ma a volte l’interesse si sposta anche verso le persone che condividono momenti privati e professionali con i tre artisti.

Di recente, alcuni scatti e testimonianze hanno fatto emergere un dettaglio che non riguarda solo la musica. In eventi pubblici, infatti, non è raro notare come l’affetto e la complicità abbiano un ruolo decisivo, mostrando un lato più intimo e autentico della vita dei cantanti. Il rapporto fraterno, in questo caso, diventa quasi un’estensione della loro immagine artistica.

Come rivelato dal post del Il Volo Fanclub Svizzera, Gianluca ha partecipato insieme al fratello a un’occasione speciale: il matrimonio di Francesco, fratello di Piero, con Rita. Una presenza discreta, ma che non è sfuggita agli occhi dei fan, alimentando la curiosità su chi sia davvero il giovane che accompagna così spesso il cantante.

Un legame che va oltre la musica

Secondo quanto riportato da Donna Glamour, il fratello di Gianluca si chiama Ernesto Ginoble ed è nato a Roseto degli Abruzzi il 1° gennaio 2000. Cresciuto nello stesso ambiente familiare che ha visto emergere il talento del tenore, ha coltivato passioni personali ma ha sempre mantenuto un legame stretto con Gianluca. Tra le sue passioni c’è la musica, e in particolare la batteria, strumento che ha suonato anche con Il Volo.

Lo stesso Ernesto ha raccontato nel 2024 la sua esperienza all’interno della band, spiegando con orgoglio di aver preso parte alla direzione artistica di “Ad Astra”, il primo album di inediti del trio. “Due anni di passione, amicizia, sacrificio, ossessione”, ha scritto sui social, sottolineando l’impegno condiviso con Gianluca, Piero e Ignazio. Una testimonianza che conferma quanto il rapporto con il fratello sia anche professionale oltre che personale.

Chi è davvero Ernesto Ginoble

Oltre alla musica, Ernesto ha coltivato interessi diversi. Ha un profondo legame con il nonno paterno, che ha trasmesso a Gianluca l’amore per il canto, ed è appassionato di calcio, sport che ha praticato con la maglia del Cologna. Laureato all’Università degli Studi di Teramo, mostra sui social momenti della sua vita privata, tra cui la compagnia del suo cane, un barboncino a cui è molto legato.

Per quanto riguarda il cuore, Donna Glamour rivela che Ernesto sarebbe fidanzato con Rachele Cellitti, studentessa de La Sapienza di Roma, con la quale condivide parte del suo tempo lontano dai riflettori. Una figura quindi riservata, ma sempre vicina al fratello Gianluca, tanto da diventare una presenza familiare anche agli occhi dei fan del trio.