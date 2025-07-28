Il volo, che titolo di studio ha Gianluca Ginoble, la curiosità sul tenore

Affascinante, dotato di uno sguardo magnetico e di una voce calda, sensuale e potente. Da tantissimi addetti ai lavori c0nsiderato un novello Frank Sinatra, Gianluca Ginoble de Il volo è certamente un autentico rubacuori. Tuttavia le sue fan, che sono sempre più numerose, devono mettersi, necessariamente, il cuore in pace dal momento che lui è felicemente fidanzato con la splendida Claudia con la quale non si nasconde più.

Di recente è stato anche ospite al matrimonio del fratello, nonché collega del trio, Piero Barone e per l’occasione i due hanno donato performance musicali che hanno commosso fino alle lacrime non solo gli sposi ma anche tutti i loro ospiti. Grande assente è stato Ignazio per il fatto che la sua bellissima moglie è in attesa della loro prima creatura.

Tutti e tre hanno conosciuto il successo, quello vero, ancora da giovanissimi grazie alla loro partecipazione a Ti Lascio Una Canzone, condotto dalla mitica Antonella Clerici. Fu proprio lei insieme a Roberto Cenci, regista della trasmissione, a intuire che l’unione dei tre bambini, con il loro immenso talento, avrebbe fatto scintille. E così in effetti è stato.

Gianluca Ginoble e la verità sui suoi studi

E avendo a che fare seriamente con la Musica fin da piccini Gianluca, così come Ignazio, non sono riusciti a completare gli studi, come invece ha fatto Piero che il diploma tecnico lo ha portato a casa. Gli stessi artisti hanno confessato di aver deciso di sacrificare la Scuola per il loro sogno artistico che ancora oggi li sta portando molto lontano.

Lanciatissimi più che mai pressoché in tutto il mondo, hanno dovuto comunque studiare le Lingue e concentrarsi al 100% sul mondo delle sette note che è sì affascinante ma anche molto complesso oltre che in continua evoluzione. Gianluca, dal canto suo, non disdegna la buona lettura di un libro che ama mettere in atto durante i lunghi viaggi di lavoro o durante i momenti di mero relax nella sua casa.

A tal proposito il giovane tenore ha dichiarato a Oggi: ““La carriera ci ha tolto la scuola. Dieci anni fa i miei coetanei leggevano la Divina Commedia magari controvoglia, ho il rimpianto di non averlo fatto, sto recuperando”. Tra l’altro non solo Ginoble ma anche Barone e Boschetto hanno voluto lanciare un accorato appello a Giorgia Meloni riguardo alla fondamentale importanza della Cultura.

“È una società in cui televisione e social danno importanza alla ricchezza, alla perfezione, ma è fuffa. Solo la cultura può salvarci”, queste le loro esatte parole rilasciate sempre al noto settimanale.