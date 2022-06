Il mondo è nostro è il nuovo album di Tiziano Ferro

Pochi minuti fa, sul sito ufficiale di Tiziano Ferro, è apparsa una news che ha fatto gioire tutti/e i/le fan. Il prossimo 11 novembre 2022, uscirà il suo nuovo album in studio dal titolo ‘Il mondo è nostro’:

Negli stessi momenti, il cantautore di Latina, attraverso i propri social, ha comunicato ai propri followers, la propria felicità per un nuovo importante tassello nella sua carriera:

Dopo mesi travolto da meravigliosi eventi più grandi di me, ho appena finito uno dei dischi più complessi della mia vita.

Le cose potenti arrivano senza farsi troppo annunciare.

E non le fermi.

Come la pioggia, come l’amore, che ti tiene sveglio e vai comunque avanti 😉

Pronti a tornare?

Intanto spero sia un’estate serena.

𝐈𝐋 𝐌𝐎𝐍𝐃𝐎 𝐄´ 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐎 – 11/11/22