Il mega yacht di Ultimo, il cantante in vacanza: il valore della barca

Ultimo e lo yatch da Mille e Una Notte. Quanto costa. Da non credere.Un vero fenomeno che ormai non stupisce più di nessuno. Un giovane uomo dal carattere sensibile e romantico nel senso più etimologico del termine, per certi versi introverso, ma anche tosto e determinato nonché privo dei classici peli sulla lingua. Un sognatore,

Ultimo e lo yatch da Mille e Una Notte. Quanto costa. Da non credere.

Un vero fenomeno che ormai non stupisce più di nessuno. Un giovane uomo dal carattere sensibile e romantico nel senso più etimologico del termine, per certi versi introverso, ma anche tosto e determinato nonché privo dei classici peli sulla lingua. Un sognatore, un autentico poeta nonché un autore e un artista con la A maiuscola. Così, di certo, potremmo descrivere Niccolò Morriconi, in arte Ultimo, vera star della Musica Italiana. Lui piace tantissimo non solo ai giovani e ai giovanissimi.

Molti adulti, tuttavia, hanno iniziato ad ascoltarlo per poi amarlo follemente, grazie ai propri figli. Talvolta li hanno anche accompagnati ai suoi concerti, descrivibili oggi come autentici bagni di folla, per poi ritrovarsi a cantare i suoi più grandi successi a squarciagola con le lacrime agli occhi per le intense emozioni provate sulla propria pelle.

Oggi lui suona e canta negli stadi e i biglietti, a poche ore dalla messa in vendita, spariscono immediatamente, soprattutto dai rivenditori online. Record su record, lui non si ferma mai e rimane un ragazzo umile e con i piedi ben piantati a terra. Innamorato follemente della sua compagna, ha già coronato il sogno di diventare papà. Tuttavia, visti i suoi sempre più fitti impegni, sia professionali che familiari, sente talora il bisogno di staccare la spina per ricaricare le pile e tornare sulla scena più carico e in forma che mai. Il tutto ovviamente per l’immensa gioia della sua immensa platea di estimatori, il cui numero sale vertiginosamente di giorno in giorno.

Ultimo e lo yatch da Mille e Una Notte, cosa costa

E per farlo che cosa c’è di meglio di andare al mare e salire a bordo di un super lussuoso yatch? Lo ha beccato una sua grande fan che lo ha poi voluto avvicinare per salutarlo. Si tratta di una barca da Mille e Una Notte e che pertanto nel mare di Taormina non è potuta passare inosservata. Il suo valore? Si aggirerebbe sui 50mila euro, da quanto si legge su Today.it.

In ogni caso non è suo, o perlomeno il rumors parla del fatto, stando alle testimonianze di alcuni abitanti del posto, che lui l’abbia affittato e che, addirittura, si avvezzo compiere tale gesto molto spesso quando vuole rilassarsi anche da solo. In poche parole in solitudine in mezzo al mare lui riuscirebbe a ritrovare la concentrazione e l’ispirazione per comporre poi i suoi piccoli grandi capolavori, autentiche perle in musica.