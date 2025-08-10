Il Festival di Sanremo pronto al trasloco: i 5 Comuni in lizza

Il Festival di Sanremo potrebbe non essere più nella Città dei Fiori. La kermesse si basa su un accordo tra il Comune di Sanremo e la Rai, che è andato avanti per decenni senza troppi scossoni apparenti.Voci di corridoio farebbero riferimento a dei cambiamenti di location per la storica kermesse, tanto da far pensare a

Il Festival di Sanremo potrebbe non essere più nella Città dei Fiori. La kermesse si basa su un accordo tra il Comune di Sanremo e la Rai, che è andato avanti per decenni senza troppi scossoni apparenti.

Voci di corridoio farebbero riferimento a dei cambiamenti di location per la storica kermesse, tanto da far pensare a possibili alternative. Gli ostacoli non mancherebbero, come lo stesso nome della kermesse canora.

Il Festival è legato per tradizione e storia alla cittadina di Sanremo, ma tutto potrebbe cambiare in un attimo. Tra le voci di corridoio e i siti di gossip si fa anche riferimento a città specifiche, che sarebbero ben disposte a diventare la nuova location.

Quali sono i motivi dietro a questo trasloco? Difficile dirlo, ma c’è chi si azzarderebbe a fare alcune ipotesi sui costi di gestione che sarebbero diventati sempre più alti a Sanremo. Quanto c’è di vero in queste voci?

Il caso Sanremo

Secondo quanto diffuso, il problema non riguarderebbe il Comune di Sanremo e la Rai, quanto il Tar della Liguria. Infatti, la sentenza ha stabilito che deve esserci una gara pubblica per l’assegnazione della kermesse. Il Tar ha giudicato come illegittimo l’aggiudicamento dell’evento alla Rai senza gara.

Il Comune di Sanremo avrebbe agito con maggiori richieste alla Rai per la fonte, tanto che la televisione di Stato avrebbe pensato di valutare altre opportunità per la kermesse, come quella di un trasferimento in un’altra città. Quali sono le località di cui si sta parlando in queste ore?

Le location potenziali per il Festival

IlSole24Ore fa riferimento a uno “strappo di rottura sempre più vicina”. Il Comune aveva poi messo a tacere le indiscrezioni dopo un incontro in Rai: “Le trattative stanno procedendo, siamo ottimisti, le negoziazioni vanno avanti in maniera positiva e confidiamo che ci saranno novità a breve”. Era poi arrivata la smentita di LaPresse, con riferimento a nuove fratture tra la Rai e il Comune di Sanremo.

Quali potrebbero essere le nuove location? Si parla di Versilia, Milano, Torino, Rimini e Costiera Amalfitana. Alla fine, sembrerebbe che il Comune di Sanremo ha rinunciato all’1% degli introiti pubblicitari dal Festival e ha proposto di accollarsi le spese di accoglienza. Staremo a vedere.