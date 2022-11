Il Disco Del Sole, il nuovo doppio album di Jovanotti è in pre-ordine

A cinque anni di distanza da “Oh, vita!, uscito nel 2017, e dopo due edizioni del discusso e affollatissimo tour estivo Jova Beach Party, Jovanotti è pronto a tornare con un nuovo lavoro inedito, un doppio disco in uscita il 9 dicembre 2022. Il Disco Del Sole, questo il titolo, è il quindicesimo album di inediti di Lorenzo Cherubini ed è trainato dal primo singolo “Se lo senti lo sai”, scritto a quattro mani da Jovanotti e da Samuel dei Subsonica.

Cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo lavoro?

Il pianeta chiamato Terra, dove esiste questa cosa che chiamiamo vita, negli ultimi due anni ha compiuto due giri completi intorno alla stella che chiamiamo Sole. In questi due anni ogni giorno ho guardato il sole, come se fosse l’unica cosa stabile ovunque mi trovassi, mentre tutto il resto vacillava. Queste canzoni sono un sistema solare, la cosa che le tiene insieme è l’energia e l’energia è una cosa difficile da definire, come tutte le cose fondamentali.

Così Jovanotti ha presentato questo nuovo lavoro che racchiude brani inediti e tante canzoni già uscite in EP negli ultimi due anni.

La tracklist completa de Il Disco Del Sole di Jovanotti

Ecco la tracklist completa di questo nuovo lavoro, così come diffusa da Capitol Records Italy:

I Love You Baby La Primavera Sensibile All’estate Un Amore Come Il Nostro Tra Me E Te Oasi Mediterraneo Tirannosauro Rex Alla Salute Corpo a Corpo Ricordati Di Vivere (Il Primo Battito) Mariacallas Non Dimenticar Border Jam Everest Se Lo Senti Lo Sai Yalla Yalla In Viaggio E Si Fa Bello Per Te Allelù Il Boom

Il doppio disco sarà disponibile in doppio CD, doppio vinile e in formato digitale dal 9 dicembre 2022.

Il Super Disco Del Sole, tutti i dettagli dell’edizione speciale

Chi vorrà aver il massimo potrà approfittare dell’edizione speciale che risponde al titolo di Il Super Disco Del Sole, composto da:

2CD Il Disco Del Sole

2CD La Luce Nei Tuoi Occhi – JBP 2022 LIVE

CD Bootleg con rarità, nuove produzioni e sessioni live

Scatola rettangolare

Booklet speciale di 48 pagine

La Luce Nei Tuoi Occhi – JBP 2022 LIVE è il racconto dell’ultimo Jova Beach Party, quello che nell’estate 2022 ha visto il cantautore romano girare l’Italia in lungo e in largo con oltre 20 date sulle spiagge del nostro Paese, da Lignano Sabbiadoro a Marina di Cerveteri, da Roccella Jonica a Fermo, passando per Viareggio, Castel Volturno e Vasto.

Al momento è possibile pre-ordinare Il Super Disco Del Sole soltanto sullo store ufficiale di Universal Music, a questo indirizzo.