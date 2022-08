Nuova tappa di Jovanotti, con il Jova Beach Party, oggi, 27 agosto 2022, a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Il cantante darà il via alla festa dalle 15 circa ma il concerto è previsto intorno alle 20.30 e, come da tradizione, non sarà solo. Sul palco, infatti, si esibiranno diversi artisti, amici e colleghi, a sorpresa. Nelle scorse settimane si sono presentati Gianni Morandi, Tananai, Elisa, Giuliano Sangiorgi e Renato Zero. A seguire potete leggere tutte le anticipazioni sulla data di oggi, 27 agosto 2022, dalle informazioni sui biglietti alla scaletta del live.

Jovanotti, Castel Volturno, 27 agosto 2022, ospiti

Mistero e riservatezza sugli ospiti che si esibiranno questa sera, sul palco del Jova Beach Party, insieme a Jovanotti. Quasi certa la presenza di Gianni Morandi –che ha recentemente rilasciato anche il singolo scritto dal collega e amico, “La Ola“- mentre resta probabile anche il ritorno di Diodato che, nella serata di ieri, 26 agosto, si è esibito con Jovanotti.

Jovanotti, Castel Volturno, 27 agosto 2022, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti -posto Unico- a 65 euro, per il concerto di oggi a Castel Voltuno. Esauriti invece quelli della zona PIT, con libero accesso sotto al palco, a 99 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Jovanotti, Castel Volturno, 27 agosto 2022, anticipazioni scaletta

Non è disponibile una vera e propria scaletta con l’ordine di esibizione dei brani interpretati da Jovanotti. Lui stesso ha sottolineato di voler rendere unica e speciale ogni tappa e molto dipende anche dalla presenza dei colleghi artisti ospiti con lui. A seguire, però, potete trovare i pezzi che molto probabilmente interpreterà ad ogni tappa del suo Jova Beach Party:

Una tribù che balla

I love you baby

Sensibile all’estate

Viva la libertà

L’estate addosso

Sabato

Il sole sorge di sera

Musica

Il boom

Nuova era

Safari

Ragazza magica

Baciami ancora

Sapore di sale

Le tasche piene di sassi

Tensione evolutiva

Penso positivo

Un raggio di sole

Megamix

Non m’annoio

L’ombelico del mondo

(Tanto)³

Gli immortali

Estate

Il più grande spettacolo dopo il big bang

Ti porto via con me

Ragazzo fortunato

A te