Il cantante mascherato 2022 parte stasera, su Rai 1, a partire dalle 21.25 circa. La nuova edizione del game show condotto da Milly Carlucci presenta diverse novità, a partire dalla giuria, dal numero dei concorrenti e delle puntate previste.

Il cantante mascherato 2022, quando inizia

Il cantante mascherato 2022 inizia oggi, 11 febbraio, in diretta, a partire dalle 21.25, su Rai 1. Alla conduzione, come sempre, Milly Carlucci, dopo il successo di “Ballando con le stelle”.

Il cantante mascherato 2022, giuria

Sei prime serate condotte da Milly Carlucci in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. Al suo fianco, in questa terza edizione, quattro investigatori d’eccezione: Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e la new entry Arisa. Insieme a loro, il pubblico oltre a votare le esibizioni tramite i canali social, potrà tentare di indovinare l’identità di ciascun concorrente basandosi non solo sulla voce del cantante, ma anche sugli indizi forniti dalle clip di presentazione dei protagonisti. Non mancherà un pool investigativo popolare capitanato da Sara Di Vaira, nelle vesti di “Capo investigatore”. Special guest il vincitore di Ballando con le Stelle Vito Coppola che accompagnerà con le sue performance alcuni numeri dei cantanti mascherati in gara. Le coreografie delle maschere in sfida sono affidate a Simone Di Pasquale che si avvarrà della collaborazione di Matteo Addino

Il cantante mascherato 2022, maschere

Ecco le nuove maschere che si esibiranno questa sera. La sfida sarà tra la Volpe, la Lumaca, la Gallina Bluebell, il Cavalluccio Marino, il Camaleonte, il Pinguino, il Pesce Rosso, la Medusa, il Pastore Maremmano, Soleluna, L’Aquila, e il Drago. Sotto queste maschere si celano altrettanti personaggi famosi la cui reale identità è completamente nascosta dagli sfarzosi costumi che indossano. Tra le tante sorprese che attendono il pubblico ci saranno i duetti nella prima puntata dello show, dove ogni protagonista mascherato si esibirà insieme a un personaggio celebre.

Gli ospiti della prima puntata, che duetteranno con i cantanti mascherati, sono Orietta Berti, Morgan, Fausto Leali, i Cugini di Campagna, Marco Masini, Riccardo Fogli, Cristina D’Avena, Memo Remigi, Mietta, Edoardo Vianello e Cristiano Malgioglio.