Il cantante mascherato 2021 sta per concludersi, questa sera, con la finale in diretta. Maschere svelate, quindi, per il Lupo, Orsetto, Farfalla e Pappagallo. Su Twitter non mancano le opzioni e opinioni degli spettatori che sono convinti di aver individuato Anna Tatangelo e Christian De Sica tra i vip nascosti sotto al costume. Ospiti della serata, per duetti, sono Anna Tatangelo, in coppia con il Lupo, Cristina D’Avena, con l’Orsetto, Red Canzian in coppia con la Farfalla e Rita Pavone che si esibirà con il Pappagallo.

Ovviamente vi aggiorneremo con le identità non appena svelate.

Il cantante mascherato 2021, maschere svelate nella finale: identità del Lupo, Orsetto, Farfalla e Pappagallo, chi sono? <(h2>

Ultima puntata de Il cantante mascherato 2021 che, questa sera, durante la finale, svelerà ufficialmente le ultime 4 maschere ancora in gara. Ecco, quindi, le identità rivelate del Lupo, Orsetto, Farfalla e Pappagallo. Chi si celerà sotto il costume? Sono molti gli indizi lasciati nel corse delle settimane e anche i sospetti non mancano: c’è chi è convinto che sotto la Farfalla ci sia Anna Tatangelo, chi pensa che il Lupo sia Gigi d’Alessio.

Per insabbiare ancora un po’ il pubblico sui personaggi vip che si nascondono dietro ai travestimenti, questa sera alcuni “sospettati” saranno ospiti proprio dell’ultima puntata, in diretta.

E così, venerdì 26 febbraio alle 21.30 su Rai1 il pubblico sarà chiamato per l’ultima volta, in questa seconda edizione, a scoprire i personaggi che si nascondono dietro le maschere. Tra indizi misteriosi e inaspettate rivelazioni, al grido “giù la maschera”, finalmente si saprà chi sarà il vincitore.

L’ultimo appuntamento si aprirà con l’emozionante spareggio tra la Farfalla e l’Orsetto, due delle maschere più amate. Il vincitore della sfida accederà di diritto alla fase conclusiva del talent, mentre chi avrà ottenuto il punteggio minore dovrà smascherarsi rivelando a tutti la propria identità. A seguire una spettacolare manche dedicata ai duetti, che vedrà protagonista sul palco anche la maschera uscente dello spareggio iniziale. Ospiti straordinari della serata Anna Tatangelo, in coppia con il Lupo, Cristina D’Avena, con l’Orsetto, Red Canzian in coppia con la Farfalla e Rita Pavone che si esibirà con il Pappagallo.

Al fianco di Milly Carlucci ancora una volta cinque giurati d’eccezione: Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo, che nel corso delle settimane hanno appassionato il pubblico, tentando di indovinare chi si nascondesse dietro ogni maschera. Sono loro insieme al pubblico a casa, tramite il voto social (sui profili ufficiali del programma: Instagram, Facebook e Twitter), a giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara.

Presente anche, come novità di questa seconda edizione, un pool investigativo, guidato dal Commissario Capo, Simone Di Pasquale e dall’Ispettore di Polizia, Sara Di Vaira. Anche quest’anno le coreografie delle maschere in sfida sono affidate a Raimondo Todaro. Ad assistere alla finalissima ci saranno anche tutti gli eliminati di questa edizione: Alessandra Mussolini, Gigi e Ross, Mauro Coruzzi, Katia Ricciarelli, Sergio Assisi.

Chi saranno le identità delle ultime 4 maschere? Lo scopriremo stasera in diretta dalle 21.30 su Rai 1