Il cantante mascherato torna questa sera con la terza puntata della seconda edizione, sempre condotto da Milly Carlucci. Scopriamo insieme le anticipazioni su cosa è previsto, in scaletta, nella diretta di stasera.

Dopo lo svelamento di Baby Alieno e Pecorella, nelle scorse puntate, questa settimana saranno in gara il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto e l’Orsetto.

Baby Alieno ha avuto una vita tormentata fin dal suo esordio. All’interno del costume si nascondevano i Ricchi e Poveri che hanno deciso di abbandonare la gara per via della fatica legata all’esibizione dentro la maschera. Erano in troppi con un caldo non indifferente…

L’identità è stata sostituita per la seconda puntata ma non è andata meglio. Svelato anche in quell’occasione: era Gigi e Ross.

La pecorella, invece, che si era salvata nel debutto del programma, è stata poi svelata al grande pubblico: era Alessandra Mussolini, ancora in uno show di Milly Carlucci dopo la sua recentissima esperienza a Ballando con le stelle.

Nel terzo appuntamento de Il cantante mascherato, per contribuire alle indagini, arriverà in veste di “super investigatore” Al Bano, protagonista della scorsa stagione con la maschera del Leone.

Lo stesso Leone tornerà a esibirsi in una performance insieme alle altre maschere in gara. Ma sotto il Leone, ci sarà ancora una volta Al Bano o si nasconderà qualcun altro? E le sorprese non sono finite: al termine di questa terza puntata un’altra maschera dovrà mostrare il suo vero volto.

In giuria Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e le due new entry, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo. Saranno loro, insieme al pubblico a casa tramite il voto social (sui profili ufficiali del programma, Instagram, Facebook e Twitter), a giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara. I giurati, inoltre, avranno il compito di dover capire, per primi, chi si nasconde sotto le maschere, provando a riconoscere la voce del personaggio famoso durante ogni esibizione.