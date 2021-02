La settimana scorsa, il destino della Pecorella rischiava di subire una battuta d’arresto nello scontro con Baby Alieno. E, invece, colpo di scena, la maschera sfidante si è ritirata dal gioco e si è svelata. Erano i Ricchi e Poveri.

Nella seconda puntata del Il cantante mascherato, in onda venerdì 5 febbraio 2021, la Pecorella comunque ha interrotto il suo percorso nel programma e si è svelata: era Alessandra Mussolini, che ha condiviso anche su Instagram il suo travestimento.

E così, dopo Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini ritrova la padrona di casa anche in questa seconda edizione de “Il cantante mascherato” che, a differenza dello scorso anno, ha scelto personaggi meno facilmente intuibili. Ed è proprio questa la parte più interessante del programma: avere difficoltà a scoprire chi si cela dietro la maschera.

Al fianco di Milly Carlucci cinque giurati chiamata nell’indagine: Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e due new entry, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo. Sono loro, insieme al pubblico a casa tramite il voto social (sui profili ufficiali del programma: Instagram, Facebook e Twitter), a giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara. I giurati, inoltre, avranno il difficilissimo compito di dover capire, per primi, chi si nasconde sotto le maschere, provando a riconoscere la voce del personaggio famoso durante ogni esibizione.

Vi ricordiamo, ad oggi, le maschere in gara: il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto e l’Orsetto. Sotto di esse si celano altrettanti personaggi famosi, la cui reale identità è completamente nascosta dagli sfarzosi costumi che indossano.

Per curiosità, Baby Alieno che era tornato in gara nuovamente con nuove identità, è stato poi svelato sempre nella puntata di ieri. Dopo i Ricchi e Poveri, ad indossare l’ingombrante costume sono stati Gigi e Ross che erano stati sospettati, invece, nella prima settimana di messa in onda del programma.