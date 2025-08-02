Ida Platano rompe il silenzio e affida ai social il suo segreto: “Vi racconto la mia più grande insicurezza”

Ida Platano ha voluto aprirsi con i suoi followers, l’ex tronista di Uomini e Donne ha scelto di condividere per la prima volta un problema di salute di cui soffre, spiegando che oggi a 44 anni l’ha accettato ma che in passato l’ha fatta molto soffrire.

Un racconto inaspettato quello della Platano, che anche dopo aver lasciato il programma di Maria De Filippi continua a essere molto attiva sui social, dove pubblica spesso momenti della sua quotidianità. Già in passato aveva usato il suo profilo per sensibilizzare riguardo alla violenza in rete, rendendo pubblici molti dei terribili commenti che ha ricevuto. Adesso ha voluto parlare di un suo problema, che è comune a molte donne.

Di cosa soffre Ida Platano? Il racconto dell’ex tronista

Ida Platano ha iniziato il suo video spiegando che fin da quando è stata una adolescente ha sempre avuto vergogna a mostrare le sue gambe a causa del lipedema di cui soffre. “Oggi ho deciso di aprirmi con voi (…)“, inizia così il racconto della bella parrucchiera siciliana, che ha ripercorso i momenti non facili vissuti soprattutto quando era una ragazza.

Ha voluto parlare di quella che è sempre stata una sua grande insicurezza, mostrare le gambe: “(…) Ogni volta che andavo in giro cercavo di coprirmi, per paura che qualcuno guardasse le mie gambe e le trovasse strane. Mi facevo mille problemi e paranoie (…)“. Soltanto oggi, che ha 44 anni, ha praticamente accettato la sua condizione e riesce finalmente a mostrare le sue gambe senza vergognarsi. Ida ha spiegato che soffre di una patologia “che si chiama lipedema”, che deve essere tenuta sotto controllo e anche curata, altrimenti potrebbe peggiorare.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato che quando era ragazza non capiva di cosa soffrisse, soltanto in età adulta ha dato un nome al suo problema, iniziando a gestire la cosa. Il lipedema è un accumulo anomalo di tessuto adiposo, che di solito compare sulle braccia e sulle gambe, accompagnato anche da dolori, lividi e gonfiore. Quando era piccola aveva paura che la prendessero in giro, con il tempo è arrivata l’accettazione: “(…) Questo non mi impedisce di piacermi. Mi emoziono, perché solo io so quanto ho sofferto. Non sono la mia patologia: sono Ida. E voglio spronare tutti voi a sentirvi sempre sicuri“.

Il video di Ida Platano, in cui ha mostrato anche le gambe gonfie, ha ricevuto moltissimi like – tra cui anche quello di Mario Cusitore – e commenti, in tanti l’hanno ringraziata per aver condiviso questo problema, c’è chi ha raccontato di avere la stessa patologia e le ha raccontato la sua esperienza. Purtroppo non sono mancati i commenti negativi di chi non ha perso occasione per attaccarla, invitando a coprirsi “le gambe da elefante”.