Ibla è stata una delle cantanti riuscite a sbarcare ad Amici 20, in grado di convincere i docenti grazie al suo percorso nel talent show. La giovane cantante ha presentato anche l’inedito “Libertad” che ha conquistato il pubblico e, da aprile, è in radio.

“Libertad”” è il brano con cui Ibla canta e racconta la storia di un amore malato, di un sentimento simile ad una tempesta da cui è necessario uscire per sentirsi nuovamente liberi e consapevoli di se stessi e di ciò che si desidera realmente.

Spiega l’artista a proposito del pezzo:

“L’amore per me è un sentimento meraviglioso che dovrebbe sempre aggiungere, mai togliere. Il segreto più grande di un amore sano, secondo me, è davvero amare prima se stessi, senza andare alla ricerca dell’altra metà della mela: siate voi stessi la mela più bella e lucente dell’albero”

Abbiamo intervistato Ibla per parlare del suo percorso ad Amici, dell’importanza dei live nella sua carriera, dei prossimi progetti, del suo essersi sentita incompresa in alcuni momenti e di molto altro ancora. Qui sotto il video integrale della video intervista ad Ibla.

1

“Libertad è nata nella prima settimana di lockdown dove stavo veramente male. Non l’ho presa bene soprattutto la prima settimana, è stata durissima. Mi sentivo proprio in gabbia e quel giorno, quel sentimento di chiusura mi ha riportato indietro nel tempo, verso un’esperienza passata. Un’amore che mi faceva sentire allo stesso modo, una chiusura dove non mi sentivo me stessa. Presi la chitarra e uscì questa melodia in finto spagnolo. Mi piaceva da morire e mi son detta “Ok devo scrivere la prima canzone in spagnolo”. E scrissi Libertad”

C’è il tema della salvezza verso se stessi nei confronti di un amore tossico. E’ stato difficile come passaggio?

“Sono stata fortunata perché sono riuscita comunque a capirlo subito. Ad una consapevolezza maggiore ci arrivo oggi a 23 anni. Ero molto piccola quando mi è successa, credo 15 anni. Mi rendo conto che subito dopo quella relazione (ci ho messo due anni e mezzo per uscirne) ed ero rimasta sola. Le mie amiche non sapevano più come farmelo capire, che mi stava facendo del male. Quando quella relazione è finita, tutte quelle a seguire erano l’opposto, come le volevo io, ero libera, me stessa, senza dover cambiare per piacere agli altri”

Nella sua carriera, sebbene giovanissima, Ibla ha fatto oltre 500 live. Come hai vissuto questo periodo di stop, in generale?

“Non poter fare live la vivo veramente male, anche oggi, nonostante abbia fatto musica ad Amici. Altre persone non si esibiscono da un anno e mezzo, quindi mi sento anche fortunata. L’ultimo concerto prima del lockdown lo feci a fine agosto. Sono stata fino a gennaio a non fare musica, fino a quando sono entrata ad Amici. Non riuscirei a fare musica senza live, senza condivisione. Sarebbe fine a se stessa”

Infine, ecco i prossimi progetti di Ibla, il suo bilancio da Amici 20 e molto altro, nella video intervista qui sopra.