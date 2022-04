I feel funny è un brano di Justin Bieber rilasciato in queste ore insieme al visual video diretto da Cole Bennet.

I feel funny, Video canzone

E proprio il regista ha raccontato come è nata l’idea:

“Justin un giorno mi ha mandato un messaggio a caso con questa canzone e mi ha detto ‘dovremmo fare un video visual per questa? Canzone direttamente al numero 1.’ Abbiamo scherzato sul fatto di fare una clip per questo, ma non l’abbiamo mai fatto. Poche settimane dopo stavamo organizzando un giorno per un video che avevamo girato di recente, ma che non abbiamo mai terminato. Abbiamo avuto un po’ di tempo per passare da una scena all’altra. Quindi, sono entrato nella sua roulotte e gli ho detto: “Ricordi quella canzone che mi hai mandato? Giriamo un video sul mio telefono tra una ripresa e l’altra del video vero e proprio”. … Il resto è storia. Divertitevi.”

Potete ascoltare la canzone e vedere il video cliccando qui.

I feel funny, Significato canzone

Il pezzo di Justin Bieber ironizza sul fatto di come, da rubacuori, Justin si sia sistemato e abbia trovato la persona giusta e l’amore. Nel ritornello, ripete, semplicemente, di sentirsi divertente

Justin Bieber, I feel funny, Testo canzone

[Verse]

(Ooh, so)

This shit dicey (Ooh, so dicey)

You entice me (Yeah)

What’s your sign? (What’s your sign?)

I’m a Pisces (I’m a Pisces)

Please, don’t spite me (Please, don’t spite me)

Please, no fighting (Please, no fighting, uh)

I don’t got energy (No, no)

Please, just hype me (Please, just hype me)

Bills on bills (Bills on bills)

I want to make them (I want to make them)

All these hearts (Hearts, hearts)

I used to break them (I used to break ‘em)

But I’ve settle down (I settled down)

Yeah, I found the pocket (I found a pocket)

I hold the game (I hold the game)

And I won’t drop it (I won’t)

[Chorus]

I feel funny (I feel funny)

I feel funny (I do, I do)

I feel funny (I feel funny)

Laugh it up, chuckles (Laugh it up, chuckles)

I feel funny (I feel funny)

I feel funny (Oh, I feel funny)

I feel funny (Oh, I feel funny)

Laugh it up, chuckles (Laugh it up, chuckies)

Justin Bieber, I feel funny, Traduzione canzone

(Ooh, quindi)

Questa roba rischiosa (Ooh, così rischiosa)

Mi attira (Sì)

Di che segno sei? (Di che segno sei?)

Sono un Pesci (sono un Pesci)

Per favore, non farmi un dispetto (per favore, non farmi dispetto)

Per favore, non litigare (per favore, non litigare, uh)

Non ho energia (No, no)

Per favore, solo promuovimi (per favore, solo pubblicizzami)

Fatture su fatture (fatture su fatture)

Voglio farli (voglio farli)

Tutti questi cuori (cuori, cuori)

Li rompevo (li rompevo)

Ma mi sono sistemato (mi sono sistemato)

Sì, ho trovato la tasca (ho trovato una tasca)

Tengo il gioco (io tengo il gioco)

E non lo lascerò cadere (non lo farò)

Mi sento divertente (mi sento divertente)

Mi sento divertente (lo faccio, lo faccio)

Mi sento divertente (mi sento divertente)

Ridi, ridacchia (Ridi, ridacchia)

Mi sento divertente (mi sento divertente)

Mi sento divertente (Oh, mi sento divertente)

Mi sento divertente (Oh, mi sento divertente)

Ridi, ridacchia (Ridi)