Durante la serata tributo ad Ennio Morricone, Il Volo ha presentato anche l’inedito “I colori dell’amore” scritta e musicata insieme ad Andrea Morricone. Il brano, quasi sicuramente, sarà incluso nel prossimo progetto discografico del trio, un album dedicato proprio a Morricone e in uscita nei prossimi mesi, entro la fine del 2021. Un’anteprima per il pubblico di Rai Uno e per le migliaia di persone finalmente in presenza all’Arena di Verona per poter assistere al primo concerto, dal vivo, che riapre l’attesa stagione.

Vi terremo aggiornati con audio, testo e video della canzone non appena disponibili.

“IL VOLO – Tribute to ENNIO MORRICONE” è, infatti, il titolo del prossimo impegno discografico di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, con pubblicazione mondiale per Sony Music.

Da sempre Il VOLO è legato al Maestro, con il quale ha condiviso il palco nel 2011 in Piazza del Popolo a Roma, esibendosi con il brano “E più ti penso” su un medley dei temi musicali composti da Ennio Morricone per i film “C’era una volta in America” e “Malèna”. Anche nei numerosi concerti in tutto il mondo, il trio italiano ha spesso presentato “E più ti penso”, come tributo a una delle più grandi eccellenze italiane, patrimonio culturale di tutto il mondo.

Prima del concerto, Piero, Ignazio e Gianluca avevano dichiarato:

«Interpretare Ennio Morricone è un onore, una responsabilità e una sfida, da mesi stiamo lavorando sul vasto repertorio del Maestro. Sarà emozionante tornare ad esibirsi, in questo periodo particolare, proprio all’Arena di Verona, a cui siamo molto affezionati perché come noi fa da ponte tra tradizione e contemporaneità. I tempi restano difficili ma questo è il momento dei fatti”

E il concerto, in tv, è stato un successo, con oltre il 25% di share. Ecco, a seguire la scaletta delle canzoni eseguite:

Estasi dell’oro

Your love

Nessun dorma

Se telefonando

Il mondo

Quando finisce un amore

Se

Metti una sera a cena

‘O sole mio

Grande amore

Here’s to you

E più ti penso

Your song

No puede ser nuova

Listen

Nella fantasia

Nel blu, dipinto di blu

Un amore così grande

My way

I colori dell’Amore

Libiamo ne’ lieti calici

