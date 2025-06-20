I cantanti laureati che (sicuramente) non ti aspetti

La scena musicale italiana è fatta di tanti artisti che, prima di conseguire il successo, hanno intrapreso un altro percorso. Ci sono inoltre cantanti che hanno confessato di non aver mai terminato gli studi superiori – come Fedez, Elodie e Rkomi – e di essersene pentiti. Chi ha una laurea in tasca ha però sempre puntato a un “piano B”, qualora la strada della musica non fosse andata bene.

Tutti i cantanti italiani che si sono laureati

Una delle cantanti laureata è senza ombra di dubbio Annalisa, diventata famosa grazie al talent show Amici di Maria De Filippi. Prima di arrivare nel programma, ha conseguito una laurea in fisica presso l’Università degli Studi di Torino. Ha anche condotto in passato un programma di divulgazione scientifica – Tutta colpa di – in onda su Italia 1 dal 2015 al 2019. La cantante Noemi si è invece laureata a pieni voti al DAMS dell’Università degli Studi di Roma Tre con una tesi intitolata Un corpo per Roger Rabbit. Arrivata al successo grazie a X Factor 2009, ha portato avanti la sua passione per la musica e per il mondo del cinema, conseguendo in seguito una laurea magistrale in regia televisiva e cinematografica.

Tiziano Ferro ha invece frequentato l’università di Ingegneria per un anno, e in seguito si è iscritto alla facoltà di Scienze della Comunicazione alla Sapienza di Roma senza però terminare gli studi. Quando si è trasferito negli Stati Uniti, si è laureato in Interpretariato e traduzione di lingua inglese e spagnola. Si può inoltre menzionare Claudio Baglioni, laureatosi in architettura presso l’Università La Sapienza di Roma con una tesi sul restauro e la riqualificazione urbana del Gasometro di Roma. Tra gli altri, c’è anche Brunori Sas che ha conseguito una laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Siena. Il vincitore di Sanremo 2025 Olly ha ottenuto anche una laurea, oltre a grandi risultati musicali. Dopo il diploma al Liceo Scientifico, si è laureato in Economia e Management presso l’Università degli Studi di Milano.

Gianna Nannini è invece dottoressa in Filosofia presso l’Università di Siena con un tesi intitolata Il corpo nella voce – Relazioni corpo-voce in una prospettiva di antropologia musicale. Per Cesare Cremonini, si può invece dire che si è diplomato al Liceo Scientifico di Bologna e che, presso l’università della stessa città, ha ottenuto una laurea honoris causa in Musica e Spettacolo per il suo impegno e i suoi testi.