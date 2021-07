Gué Pequeno si è concesso una vacanza tra le colline del Prosecco in provincia di Treviso, patrimonio Unesco. Il rapper ha visitato la zona, immortalato e documentato via social la sua permanenza, dando involontariamente il via ad una serie di critiche nei suoi confronti. Il motivo? Al centro dello “scandalo” un bagno dentro una vasca idromassaggio piena di Prosecco Docg. Un momento condiviso con una testimonianza via Instagram e immancabili polemiche.

La decisione del bagno nella cantina di famiglia dell’azienda vinicola non è stata particolarmente apprezzata, giudicata da alcuni utenti come un eccesso. Ma si sa anche come basti poco, al giorno d’oggi, per dare vita ad una querelle di pro & contro.

Ma, nelle scorse ore, ad entrare nel merito dell’accaduto è stato anche Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico che è partito da una riflessione generale…

Altri seimila ettari di glera destinati al Prosecco, la cui produzione è ormai fuori controllo e va di pari passo con l’aumento degli sprechi, inaccettabili visti i costi ambientali e paesaggistici di questa monocoltura, ampiamente foraggiata con soldi pubblici, 480 milioni in dieci anni

…per poi commentare direttamente il tema degli sprechi, riferendosi a quanto emerso e raccontato dai social con Guè Pequeno protagonista

L’ultimo spreco è collegato a una trovata pubblicitaria davvero di pessimo gusto, con il rapper Guè Pequeno che fa il bagno in una vasca di Prosecco Docg. Non solo è una mancanza di rispetto a chi lavora, è soprattutto uno spreco alimentare inaccettabile e uno sfregio al sito Unesco Colline del Prosecco: un’oscenità. Chiederò a Zaia di togliere i fondi pubblici a questa azienda, i soldi dei cittadini non possono essere utilizzati così

Sul profilo del rapper nessun riferimento (né foto e video) su quanto accaduto, né repliche o risposte, per una polemica che, nelle prossime ore, sarà sicuramente già dimenticata. Perché, eccessi o meno che sia, a volte è davvero molto rumore per nulla…