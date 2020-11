25 Ore è il terzo singolo estratto da Mr. Fini, l’ultimo album di Guè Pequeno, già certificato Disco di Platino. La canzone prodotta da Shablo, però, è stata pubblicata in una versione differente rispetto a quella contenuta nell’album.

Pubblicata il 25 novembre 2020 ed eseguita live durante la quinta puntata di X Factor, infatti, la versione remix di 25 Ore contiene una strofa di Ernia con cui Guè Pequeno ha collaborato insieme per la quarta volta dopo Disgusting, canzone contenuta nell’album Come Uccidere Un Usignolo (67 Edition), dove il rapper 27enne si autoeleggeva come erede di Guè Pequeno, dopo il singolo Mattoni di The Night Skinny che vedeva la partecipazione di altri numerosi rapper, e dopo Follow me, canzone contenuta in Fastlife Mixtape Vol. 3 e uscita nel 2012, senza contare le collaborazioni ai tempi dei Troupe D’Elite.

Di seguito, trovate il testo di 25 Ore RMX. Clicca qui per ascoltare la canzone.

Guè Pequeno feat. Ernia – 25 Ore RMX: il testo

Ti ho vista nel quartiere penso lunedì

Ti ho persa e ritrovata forse martedì

Mi hai dato il tuo numero mercoledì

Abbiamo bevuto fino a giovedì.

E per tutto il weekend l’abbiamo fatto sempre busy busy

Chillin’ chillin’, easy easy

Finché risorge il sole

Non bastan 25 ore.

E stai camminando lungo quella street, che scena

Come fossi pronta a conquistare il mondo con quel fondoschiena

Sì, ti muovi al rallenty, esci dalla metro Duomo

Guido a passo d’uomo, senti i bassi dall’Audi TT

Ti fisso dietro a vetri neri

Senza mai distogliere lo sguardo, sapendo che non mi vedi

Scendo col cappuccio in testa, la tua pelle cappuccino

Provo ad attaccar bottone, tipo indovinare il nome

Tutte le altre cose pazze che facevo in piazza, sei di strada, ma educata

Ridi e dici, ti conosco, rido, tristemente noto

Ti guardo e penso che

Ho sprecato tanti pezzi senza dedicarli a te.

Ti ho vista nel quartiere penso lunedì

Ti ho persa e ritrovata forse martedì

Mi hai dato il tuo numero mercoledì

Abbiamo bevuto fino a giovedì.

E per tutto il weekend l’abbiamo fatto sempre busy busy

Chillin’ chillin’, easy easy

Finché risorge il sole

Non bastan 25 ore.

Sembravi finta, sì, che ti ha dipinta Gauguin

E detti il tempo mentre ancheggi lento, Chopin

Sorridi appena se ti volti in slo-mo, Pantene

Eppure è triste farsi avanti e saper già la conclusione

Mi fingo imbarazzato mentre do numero e nome

Mentre mi salvi in rubrica come il mio prossimo errore

La nomea un po’ mi precede, però tu puoi fidarti

Sai che in fondo ti capisco, sai che puoi confidarti

Ma non puoi controllarmi, forse rimarrai delusa

Ti lascio il portafoglio a casa così in caso ho una scusa,

Ti guardo e penso che

Avrò spezzato il cuore pure a te finito ‘sto weekend.

Ti ho vista nel quartiere penso lunedì

Ti ho persa e ritrovata forse martedì

Mi hai dato il tuo numero mercoledì

Abbiamo bevuto fino a giovedì.

E per tutto il weekend l’abbiamo fatto sempre busy busy

Chillin’ chillin’, easy easy

Finché risorge il sole

Non bastan venticinque ore.

Easy, easy.