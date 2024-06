Gran Teatro Geox: si chiude la 15esima stagione, si guarda già al 2024/2025

Gran Teatro Geox: la quindicesima stagione appena conclusa riconferma Padova come polo riconosciuto dell’entertainment indoor, sulla scia di grandi capitali dello spettacolo come Milano o Roma.

Con la stagione del Geox si conclude anche quella della Kioene Arena e dell ‘Arena Spettacoli Fiera di Padova, anch’esse degne di nota perché hanno permesso di proporre ed attrarre ad un pubblico sempre più vasto, i più grandi nomi del panorama italiano (Pausini, Baglioni, Gazzelle, Annalisa, Alfa, Tommaso Paradiso, Giorgia, Ligabue, Calcutta, Elrow per citarne alcuni).

Un circolo virtuoso di attività diversificate e trasversali che hanno creato opportunità sociali e di svago ed accentrato turismo culturale nel territorio.

Alcuni semplici numeri:

– Numero spettacoli della stagione 2023/2024: 120

– Numero lavoratori e lavoratrici impegnati in media per ogni show: oltre 50

– Totale giornalisti accreditati: oltre 400

Per Valeria Arzenton, socia fondatrice di ZED, «la stagione appena conclusa conferma inequivocabilmente la vocazione della Città di Padova, del suo territorio e delle sue strutture ad essere un riferimento consolidato a livello nazionale ed internazionale per le attività spettacolistiche». E prosegue: «È stata una stagione tanto intensa quanto particolare, stiamo dando spazio alle nuove leve, non solo artistiche ma anche di organizzazione degli spettacoli e questo ci rende particolarmente orgogliosi perché stiamo tramandando una professione tanto bella quanto complicata e ci sono molti giovani talenti che hanno solo bisogno di una prima buona occasione».

Lo sguardo come sempre è rivolto verso il futuro anche in termini artistici: «La stagione indoor riprenderà a settembre e come ZED stiamo lavorando da mesi su più fronti: a livello produttivo per organizzare e distribuire in tutta la penisola contenuti nuovi (per esempio il tour dei Brit Floyd che oltre Padova e Brescia, toccherà anche Milano, Roma, Bari, Bologna, Firenze. Ma anche Marco & Pippo il trio comico che ritornerà dal vivo con un nuovo spettacolo, sempre distribuito da Zed. Ma anche la produzione italiana di musical di successo…), a livello artistico con i titoli di maggior successo disponibili sul mercato e… grandissime sorprese per l’estate 2025». Conclude Arzenton: «Come sempre, tutta la nostra passione e tutta la nostra competenza saranno a disposizione della nostra risorsa più importante: il pubblico. A cui cercheremo di dedicare tutto il meglio di noi».

Gran teatro geox 2024/205: le prime conferme

Al Gran Teatro Geox sono tantissimi gli appuntamenti già in programma per la stagione 2024-2025 tra musica, teatro, danza, musical e comicità, a cui se ne aggiungeranno presto altri!

Questo il calendario:

Diego Basso plays Queen (11 ottobre)

Brit Floyd (19 ottobre)

Robert Plant (20 ottobre)

Angelina Mango (22 ottobre)

Steve Hackett (2 novembre)

La Bella Addormentata (3 novembre ore 15)

Lo Schiaccianoci (3 novembre ore 19.30)

Caveman (8 novembre)

Caino e Abele (10 novembre)

Francesco Tesei in “WOW” (14 novembre)

Santi Francesi (23 novembre)

Circus Show on Ice “Lo Schiaccianoci” (5 dicembre)

A Christmas Carol Musical (11 dicembre)

Nomadi (14 dicembre)

Il Lago dei Cigni (23 dicembre)

Peter Pan – Il Musical (25 e 26 dicembre)

Saranno Famosi – Fame Il Musical (11 gennaio 2025)

Massimo Ranieri (18 gennaio 2025)

Giovanni Allevi (24 gennaio 2025)

Mare Fuori – Il Musical (25 gennaio 2025)

Aladin Il Musical (1 febbraio 2025)

Forza Venite Gente (2 febbraio 2025)

“Alla Scoperta di Morricone” (21 febbraio 2025)

Giuseppe Giacobazzi (22 febbraio 2025)

Il Piccolo Principe (1 marzo 2025)

Pasion de Buena Vista (9 marzo 2025)

Grease – Il Musical (15 e 16 marzo 2025)

Esperienze D.M. (21 marzo 2025)

Biagio Izzo in “L’arte della truffa” (4 aprile 2025)

Marco Paolini (10 aprile 2025)

Night Fever – A tribute to the BEE GEES (11 aprile 2025)