La diretta delle nominations per i Grammy 2024 si terranno dalle 16.45 di giovedì 10 novembre: ecco come e dove vederlo

Le nominations ai Grammy 2024 in diretta dalle 16.45: dove vederlo in streaming

Oggi, 10 novembre, verranno annunciate ufficialmente le nominations ai Grammy 2024. In Italia, sarà possibile scoprire gli album, i brani e gli artisti nominati a partire dalle 16.45, in streaming.

Tra i presentatori chiamati a svelare i candidati ci saranno “Weird Al” Yankovic, Jimmy Jam, Jon Bon Jovi, Kim Petras, Samara Joy e Muni Long.

Saranno nominabili solo le registrazioni pubblicate tra il 1° ottobre 2022 e il 15 settembre 2023, quindi non troveremo gli album dei Rolling Stones, Bad Bunny o Drake. E con grande dispiacere dei fan non sarà candidabile nemmeni Michelle Williams per libro autobiografico di Britney Spears “The Woman in Me”.

Il CEO e presidente della Recording Academy Harvey Mason jr. ha dichiarato all’Associated Press:

“L’intelligenza artificiale, o la musica che contiene elementi creati dall’intelligenza artificiale, è assolutamente idonea per l’iscrizione e per essere presa in considerazione per la nomination ai Grammy nel periodo indicato. Ciò che non accadrà è assegnare un Grammy o una nomination ai Grammy alla parte AI”.

Durante i Grammy 2023 sono state aggiunte tre ulteriori categorie: Best pop dance recording, Best African music performance e Best alternative jazz album.

I Grammy Awards 2024 andranno in onda il 4 febbraio in diretta su CBS e Paramount+ dalla Crypto.com Arena di Los Angeles.

Lo spettacolo inizierà con le sei categorie più importante, un’espansione significativa rispetto alle tradizionali quattro grandi. Questi campi includono Album of the Year, Song of the Year, Record of the Year and Best New Artist.

Ecco, a seguire, tutti i periodi e le date legate all’evento:

Periodo di idoneità: 1 ottobre 2022 – 15 settembre 2023

Periodo di iscrizione online: 17 luglio – 31 agosto

Voto al primo turno: 11 ottobre – 20 ottobre

Annuncio delle nomination: 10 novembre

Votazioni finali: 10 dicembre – 4 gennaio 2024

Cerimonia finale: 4 febbraio 2024

Grammy 2024, nominations: dove vederle in diretta

E’ possibile seguire le nominations ai Grammy 2023 dalle 16.45 cliccando qui. Vi terremo aggiornati, in questo articolo, con tutte le nomination.