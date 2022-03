Grace Franklin ha appena 15 anni e si è presentata ai casting di American Idol 2022. La sua caratteristica principale -insieme al sogno di diventare una cantante e di poter trionfare nel talent show- è legata al suo cognome, Franklin. La giovane, infatti, è la nipote di Aretha Franklin e si è presentata nella puntata di domenica del programma cantando la versione di Lauryn Hill del successo di Roberta Flack “Killing Me Softly”, così come il successo di sua nonna “Ain’t No Way”.

Aretha Franklin scomparve nel 2018 a 76 anni e Grace, in una clip di presentazione, ha sottolineato del grande rapporto d’amore che la legava alla nonna:

“Ho avuto modo di vederla tutto il tempo. Viaggiavo molto con lei. Non credo di poter comprendere appieno il fatto che fosse conosciuta in tutto il mondo, perché per me è sempre stata semplicemente una nonna“

L’esibizione di Grace Franklin ha diviso, però, i giudici. Katy Perry, dopo la sua performance, ha espresso un parere positivo. Prima di lei, Luke Bryan aveva espresso un’opinione negativa, bocciando le aspirazioni della ragazza all’interno del talent show. Con il pollice su di Katy Perry, l’ago della bilancia ha preso forma di Lionel Richie.

“Grace Franklin, ti amo e penso che la cosa migliore per te nella vita sia provare a tornare indietro. Torna indietro e inizia a correre e torna di nuovo a questo.”

Katy, intuendo il rischio di un “No”, ha provato a convincere il collega a cambiare idea:

“Ascolta, ha qualcosa di magico, dalle una possibilità, dalle una possibilità. Sono sicura che Aretha non era Aretha quando è entrata nella stanza, ma qualcuno ha detto: ‘Sì, voglio lavorare con te, voglio farti crescere, hai qualcosa.’ Ha della polvere di stelle su di lei”.

Nonostante il discorso della Perry, Lionel Richie ha espresso un parere negativo, stoppando, così, il percorso della giovane Grace Franklin, all’interno di American Idol.

“Qualcosa non nelle le vostre orecchie. Siete tutti pazzi!” ha commentato Katy, allontanandosi, contrariata e incredula.

Qui potete recuperare il video dell’audizione.