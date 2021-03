Goal!, Avincola: la canzone di Sanremo 2021 è una metafora della vita nella quale rispecchiarsi

Avincola è in gara tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021 con il brano “Goal!“.

Il significato della canzone è immediato, come si intuisce fin dal primo ascolto:

Come sempre, il cantante ci trasporta nel suo mondo, un luogo di sconfitte e di rivincite, di confronto con noi stessi e di speranza. Quello di Avincola è un goal che sogniamo in tanti. È quel sentimento di riscatto che inseguiamo tutti i giorni prendendo la rincorsa da lontano. È il sogno e la dolce illusione di riuscire a vincere senza far perdere nessuno. È il profondo e interminabile desiderio di tirare un calcio alla malinconia.

1

Avincola, nella nostra intervista video che potete recuperare qui sotto, ci ha raccontato più precisamente come è nata la canzone e di cosa parla:

Il pezzo è nato casualmente, con molta naturalezza, come nascono sempre le mie canzoni. E’ nata a casa, ma poi ha aperto la porta e si è intrufolata per le strade e ha trovato questo campetto immaginario di calcio. Vuole essere la metafora della vita, di quanto ci si sente in panchina. E vuole essere anche un consiglio, a me stesso e per tutti, di credere sempre a se stessi e di indossare quella maglia da titolare che pensiamo di non avere. Ma la abbiamo tutti…

Voglio stare bene

stare bene e basta

ma io giro la testa

e tu giri la pasta

e le padelle scintillano

e i nostri cuori si bruciano

smettila di cucinare

ti prego, smettila di cucinare

Quando la faremo finita di prenderci a pugni con le parole?

Quando la faremo finita di prenderci a calci con le parole?

Amore

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari domani cambiamo vita

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari faccio goal! Vinciamo la partita

Voglio un gran finale

come certi film in tv

Tu che mi stringi la mano

e poi ce ne andiamo

e non torniamo più

Sarebbe bello finire così

come fanno in quelle scene lì

Lei che non si sente sola e ride

Ecco i titoli di coda: Fine.

Quando la faremo finita di prenderci a pugni con le parole?

Quando la faremo finita di prenderci a calci con le parole?

Amore

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari domani cambiamo vita

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari faccio goal! Vinciamo la partita

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari domani cambiamo vita

Che ne sai? Che ne sai?

Magari faccio goal! Magari…